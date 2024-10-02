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Posted 2 октября, 11:47

Published 2 октября, 11:47

Modified 2 октября, 11:49

Updated 2 октября, 11:49

В Екатеринбурге ликвидировали Широкореченскую свалку

В Екатеринбурге ликвидировали Широкореченскую свалку

2 октября 2024, 11:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге закончили ликвидацию Штрокореченского мусорного полигона, который существовал 60 лет.

Рабочие создали специальные газоотводные трубки, бассейны, завезли новый грунт и посадили деревья, всё для того, чтобы в будущем от свалки остались лишь воспоминания, пишет URA.RU.

Восстановление территории началось в 2021 году. Сейчас почти 25 гектаров земли превратились в холм с растениями. Свалка проработала 60 лет и за всё это время вместила в себя более 6 млн кубометров мусора.

Напомним, что на Вагонке в Нижнем Тагиле жители жалуются на незаконную свалку автомобильных шин.

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#Вадим Бредников#Общество#Экология#Свердловская область#Окружающая среда#Мусорный контейнер#Природа#Полигон#Восстановление#Полигоны ТБО#Екатеринбург#Свалка
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