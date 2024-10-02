tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 13:03

Published 2 октября, 13:03

Modified 2 октября, 13:05

Updated 2 октября, 13:05

В Екатеринбурге Минкультуры прокомментировало пожар в Театре музыкальной комедии

В Екатеринбурге Минкультуры прокомментировало пожар в Театре музыкальной комедии

2 октября 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге Минкультуры сообщило, что во время пожара в Театре музыкальной комедии там находился только производственный и административный персонал, который успешно смог эвакуироваться. Чиновники рассмотрят вопрос о покрытии расходов на ремонт.

Такую информацию опубликовал ДИП Свердловской области. В сообщении сообщается, что во время пожара сигнализация сработала штатно.

Труппа театра во время пожара находилась на гастролях. Министерство поблагодарило все экстренные службы за оперативность оказанной помощи.

Напомним, что пожар в театре произошел 2 октября. Спасатели эвакуировали 105 человек. Один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело.

Ночью 1 октября, по данным telegram-каналов, двое неизвестных подожгли квартиру пенсионерки-волонтерки, которая собирала гуманитарную помощь для СВО.

В Екатеринбурге установлена личность погибшего при пожаре в Музкомедии
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге врачи вывели из комы 12-летнюю девочку, которую избил подростокШкольница из Екатеринбурга оказалась втянута в производство порнографии«Была доброй и отзывчивой девочкой»: Нижний Тагил простился с Настей Якиной
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Огонь#Театр#Министерство культуры#Минкульт#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика