В Екатеринбурге Минкультуры прокомментировало пожар в Театре музыкальной комедии

В Екатеринбурге Минкультуры сообщило, что во время пожара в Театре музыкальной комедии там находился только производственный и административный персонал, который успешно смог эвакуироваться. Чиновники рассмотрят вопрос о покрытии расходов на ремонт.

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