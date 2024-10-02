В Екатеринбурге Минкультуры прокомментировало пожар в Театре музыкальной комедии

Posted 2 октября, 13:03
Published 2 октября, 13:03
Modified 2 октября, 13:05
Updated 2 октября, 13:05
Такую информацию опубликовал ДИП Свердловской области. В сообщении сообщается, что во время пожара сигнализация сработала штатно.
Труппа театра во время пожара находилась на гастролях. Министерство поблагодарило все экстренные службы за оперативность оказанной помощи.
Напомним, что пожар в театре произошел 2 октября. Спасатели эвакуировали 105 человек. Один человек погиб. Следователи возбудили уголовное дело.
Ночью 1 октября, по данным telegram-каналов, двое неизвестных подожгли квартиру пенсионерки-волонтерки, которая собирала гуманитарную помощь для СВО.
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