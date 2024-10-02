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Posted 2 октября, 07:04

Published 2 октября, 07:04

Modified 2 октября, 07:06

Updated 2 октября, 07:06

В Екатеринбурге накрыли очередной интим-салон

В Екатеринбурге накрыли очередной интим-салон. Видео

2 октября 2024, 07:04
Фото: 1MI

В Екатеринбурге накрыли очередной интим-салон

В Екатеринбурге на ВИЗе накрыли очередной интим-салон.

Екатеринбургские общественники накрыли бордель на ВИЗе. Жрицы любви закрылись в помещении, поэтому пришлось зайти к ним через окно.

Во время облавы сотрудницы пытались срочно уничтожить прайс на услуги.

Одна из женщин попросила нежданных гостей снять обувь и не пачкать пол. Некачественный алкоголь она назвала своим, а секс-качели оборудованием для массажа.

Ранее в Екатеринбурге прикрыли бордель. Он находился напротив элитного ЖК.

В бывшем особняке революционера в Екатеринбурге оборудовали бордель
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Инцидент#Интимные услуги#Интим-салон
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