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Posted 2 октября, 13:30

Published 2 октября, 13:30

Modified 2 октября, 13:32

Updated 2 октября, 13:32

В Екатеринбурге силовики опубликовали видео сгоревшей гримерки в Театре музкомедии

В Екатеринбурге силовики опубликовали видео сгоревшей гримерки в Театре музкомедии

2 октября 2024, 13:30
Фото: СУ СК по Свердловской области
В Екатеринбурге СК РФ опубликовал видео сгоревшей гримерки в Театре музкомедии и дал комментарий.

В СК сообщили, что установят причину возгорания и причину гибели мужчины, а после вынесут соответствующие решение.

Напомним, что пожар в здании Театра музыкальной комедии произошел днем 2 октября. В момент возгорания в помещениях театра находились около 112 человек. Пожарным удалось эвакуировать 111 работников, 1 человек погиб в машине скорой помощи.

2 октября, помимо пожара в театре, в Екатеринбурге вспыхнула квартира многоэтажки в Академическом районе. О пострадавших не сообщалось. Огонь удалось потушить.

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