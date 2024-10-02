В Екатеринбурге силовики опубликовали видео сгоревшей гримерки в Театре музкомедии

Posted 2 октября, 13:30
Published 2 октября, 13:30
Modified 2 октября, 13:32
Updated 2 октября, 13:32
В СК сообщили, что установят причину возгорания и причину гибели мужчины, а после вынесут соответствующие решение.
Напомним, что пожар в здании Театра музыкальной комедии произошел днем 2 октября. В момент возгорания в помещениях театра находились около 112 человек. Пожарным удалось эвакуировать 111 работников, 1 человек погиб в машине скорой помощи.
2 октября, помимо пожара в театре, в Екатеринбурге вспыхнула квартира многоэтажки в Академическом районе. О пострадавших не сообщалось. Огонь удалось потушить.
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