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Posted 2 октября, 14:00

Published 2 октября, 14:00

Modified 2 октября, 14:02

Updated 2 октября, 14:02

В Екатеринбурге трое человек отравились роллами

В Екатеринбурге трое человек отравились роллами

2 октября 2024, 14:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге трое человек отравились роллами из службы доставки еды.

Роспотребнадзор начал эпидрасследование в связи с тремя случаями кишечной инфекции среди клиентов организации «Быстрый лось».

Одному из заболевших поставили диагноз ротавирус, сообщает Роспотребнадзор.

В ходе проверки заведения Роспотребнадзор обнаружил значительные нарушения санэпидрежима.

Владелице заведения временно запретят работать. Также готовятся материалы для суда с целью остановить деятельность общепита.

Ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, чем отравились студентки в Екатеринбурге.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Здоровье#Отравление#Екатеринбург#Инцидент
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