В Екатеринбурге внедорожник опрокинулся из-за проехавшей на красный иномарки

Posted 2 октября, 16:12
Published 2 октября, 16:12
Modified 2 октября, 16:14
Updated 2 октября, 16:14
Дорожный инцидент с участием двух автомобилей произошел в 19:45 среды, 2 октября, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.
37-летний водитель за рулем Volkswagen Polo ехал по улице Белинского и не остановился на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого произошло столкновение с внедорожником Haval, который от удара перевернулся.
В ДТП никто не пострадал. Оба водителя в момент аварии были трезвы.
Ранее на Кольцовском тракте произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
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