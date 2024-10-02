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Posted 2 октября, 16:12

Published 2 октября, 16:12

Modified 2 октября, 16:14

Updated 2 октября, 16:14

На улице Декабристов в Екатеринбурге перевернулся автомобиль

В Екатеринбурге внедорожник опрокинулся из-за проехавшей на красный иномарки

2 октября 2024, 16:12
Фото: ГАИ Свердловской области

На улице Декабристов в Екатеринбурге перевернулся автомобиль

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в Екатеринбурге на улице Декабристов. Виновником аварии стал жители поселка Арти, который проехал на красный свет.

Дорожный инцидент с участием двух автомобилей произошел в 19:45 среды, 2 октября, сообщает пресс-служба ГАИ Свердловской области.

37-летний водитель за рулем Volkswagen Polo ехал по улице Белинского и не остановился на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого произошло столкновение с внедорожником Haval, который от удара перевернулся.

Фото: ГАИ Свердловской области

В ДТП никто не пострадал. Оба водителя в момент аварии были трезвы.

Ранее на Кольцовском тракте произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

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#Лидия Шиманаева#Происшествия#ДТП#Нарушение ПДД#Внедорожник#Красный свет#Опрокидывание#18+#Екатеринбург
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