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Posted 2 октября, 10:13

Published 2 октября, 10:13

Modified 2 октября, 10:15

Updated 2 октября, 10:15

В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии

В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии

2 октября 2024, 10:13
Фото: МЧС Свердловской области
Театре музыкальной комедии в Екатеринбурге горит 4 этаж. Есть пострадавшие.

МЧС сообщает, что возгорание произошло на 4 этаже в служебных помещениях. Спасатели эвакуировали 105 работников.

На момент публикации известно об одном погибшем, его вытащили из здания и увезли в реанимацию, но спасти его не удалось.

На месте работают 36 пожарных, они перекрыли улицу Карла Либкнехта и локализировали возгорание.

Напомним, что в Нижнем Тагиле сгорела квартира в многоэтажке. Предполагается, что квартиру подожгли.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Эвакуация#Театр#Екатеринбург
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