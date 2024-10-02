В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии

Posted 2 октября, 10:13
Published 2 октября, 10:13
Modified 2 октября, 10:15
Updated 2 октября, 10:15
МЧС сообщает, что возгорание произошло на 4 этаже в служебных помещениях. Спасатели эвакуировали 105 работников.
На момент публикации известно об одном погибшем, его вытащили из здания и увезли в реанимацию, но спасти его не удалось.
На месте работают 36 пожарных, они перекрыли улицу Карла Либкнехта и локализировали возгорание.
Напомним, что в Нижнем Тагиле сгорела квартира в многоэтажке. Предполагается, что квартиру подожгли.
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