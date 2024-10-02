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Posted 2 октября, 08:09

Published 2 октября, 08:09

Modified 2 октября, 08:11

Updated 2 октября, 08:11

В Нижнем Тагиле будет снижено давление холодной воды на трех улицах

В Нижнем Тагиле будет снижено давление холодной воды на трех улицах

2 октября 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле с 9 по 12 октября снизят давление холодного водоснабжения на нескольких улицах из-за строительства водовода.

Ограничения коснутся домов по улицам: Красноармейская, 76, 78, 78А, 80, Новострой, четные дома со 2 по 12 и на Пархоменко, 41, сообщают в «Водоканал-НТ».

В «Водоканале» отметили, что данные ограничения не означают полного прекращения подачи холодной воды. Подвоз воды можно будет запросить по звонку в УК.

Напомним, что в Нижнем Тагиле отключили горячую воду на улицах Юности и Окунева.

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