В Нижнем Тагиле будет снижено давление холодной воды на трех улицах

Posted 2 октября, 08:09
Published 2 октября, 08:09
Modified 2 октября, 08:11
Updated 2 октября, 08:11
Ограничения коснутся домов по улицам: Красноармейская, 76, 78, 78А, 80, Новострой, четные дома со 2 по 12 и на Пархоменко, 41, сообщают в «Водоканал-НТ».
В «Водоканале» отметили, что данные ограничения не означают полного прекращения подачи холодной воды. Подвоз воды можно будет запросить по звонку в УК.
Напомним, что в Нижнем Тагиле отключили горячую воду на улицах Юности и Окунева.
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