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Posted 2 октября, 08:34

Published 2 октября, 08:34

Modified 2 октября, 08:36

Updated 2 октября, 08:36

В Нижнем Тагиле двое мужчин подожгли дверь пенсионерки, поддерживающей СВО

В Нижнем Тагиле двое мужчин подожгли дверь пенсионерки, поддерживающей СВО

2 октября 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле двое мужчин попали в подъезд на Красноармейской и подожгли дверь пенсионерки-волонтера, которая поддерживает СВО.

Инцидент произошел 1 октября. Из-за поджога пострадало имущество женщины, а она сама была доставлена в больницу с ожогами и отравлением угарным газом, сообщают в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

По словам соседей, основная версия произошедшего — это возгорание проводки, однако на записи с камер видеонаблюдения видно, что двое молодых людей заходят в подъезд, после чего и происходит вспышка.

Напомним, что у бизнесмена из Алапаевска сожгли два автомобиля. Пожарным удалось предотвратить перекидывание огня на жилой дом.

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