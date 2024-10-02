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Posted 2 октября, 14:56

Published 2 октября, 14:56

Modified 2 октября, 14:58

Updated 2 октября, 14:58

В Нижнем Тагиле посадили экс-директора агентства недвижимости «Барвиха Life»

В Нижнем Тагиле посадили экс-директора агентства недвижимости «Барвиха Life»

2 октября 2024, 14:56
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле за мошенничество и кражи посадили на 3 года экс-директора агентства недвижимости «Барвиха Life» Сергея Романова.

Как выяснило следствие, Романов предлагал своим клиентам услуги по покупке и продаже недвижимости, и согласившихся людей он обманывал. Криминалисты насчитали 8 млн похищенных рублей, сообщают в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

В период с 2021 по 2022 года он совершил более 9 различных преступлений. В своих соцсетях в 2023 году Романов писал, что ни в чем не виноват, якобы его подставили подчиненные. Его дело даже закрывали и отпускали безнаказанным.

Но от правосудия не уйти, и 2 октября суд приговорил его к 3 годам тюрьмы.

Напомним, что в Екатеринбурге бывшего игрока ХК «Автомобилист» Владислава Шишкова обвиняют в мошенничестве.

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