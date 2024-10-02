В Нижнем Тагиле посадили экс-директора агентства недвижимости «Барвиха Life»

Posted 2 октября, 14:56
Published 2 октября, 14:56
Modified 2 октября, 14:58
Updated 2 октября, 14:58
Как выяснило следствие, Романов предлагал своим клиентам услуги по покупке и продаже недвижимости, и согласившихся людей он обманывал. Криминалисты насчитали 8 млн похищенных рублей, сообщают в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
В период с 2021 по 2022 года он совершил более 9 различных преступлений. В своих соцсетях в 2023 году Романов писал, что ни в чем не виноват, якобы его подставили подчиненные. Его дело даже закрывали и отпускали безнаказанным.
Но от правосудия не уйти, и 2 октября суд приговорил его к 3 годам тюрьмы.
Напомним, что в Екатеринбурге бывшего игрока ХК «Автомобилист» Владислава Шишкова обвиняют в мошенничестве.
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