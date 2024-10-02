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Posted 2 октября, 07:03

Published 2 октября, 07:03

Modified 2 октября, 07:05

Updated 2 октября, 07:05

В Свердловской области посадили опасного педофила

В Свердловской области посадили опасного педофила

2 октября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области суд отправил мужчину, измывавшегося над двумя детьми, в тюрьму на 16 лет.

Олег Туяков следующие 16 лет свой жизни проведет в колонии сторого режима и выплатит 1,2 млн рублей пострадавшим, пишет URA.RU.

Отметим, что Туяков был судим в 2010 году за насилие. После освобождения он неоднократно попадал в полицию: нарушал общественный порядок и не платил штрафов.

Из-за того, что уголовное дело касается несовершеннолетних, узнать его подробности не представляется возможным.

Напомним, что в Свердловской области нашли муж, которые долгие годы насиловал маленького ребёнка.

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