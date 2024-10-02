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Posted 2 октября, 16:29

Published 2 октября, 16:29

Modified 2 октября, 16:31

Updated 2 октября, 16:31

До конца недели тепло придет во все дома Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга пообещали завершить пуск тепла до 7 октября

2 октября 2024, 16:29
Фото: Изображение Midjourney

До конца недели тепло придет во все дома Екатеринбурга

Все дома и учреждения Екатеринбурга будут подключены к теплу до конца текущей недели. К 7 октября коммунальщики запитают 100% объектов.

На среду, 2 октября, тепло появилось во всех социальных объектах Екатеринбурга. Из 8000 тысяч домов в жилом фонде пока нет отопления в 100, проинформировала пресс-служба городской администрации.

Проблемы связаны с повреждениями сетей и проведением внутридомовых ремонтов. Все аварийные участки находятся под контролем коммунальных служб, есть график завершения работ. К понедельнику, 7 октября, батареи потеплеют везде.

Ранее на отсутствие тепла и горячей воды жаловались жители одной из улиц в Серове.

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