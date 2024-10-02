Выявить мошенника: какие слова выдадут злоумышленников по телефону

Стоит также запомнить, что злоумышленники представляются не только сотрудниками полиции и банка, они звонят от имени поликлиник, социальных фондов и операторов сотовой связи. Под этой личиной орудуют те, кому необходим доступ к сайту «Госуслуг», с которого тоже можно скачать все персональные данные.