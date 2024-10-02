Выявить мошенника: какие слова выдадут злоумышленников по телефону

Posted 2 октября, 16:03
Published 2 октября, 16:03
Modified 2 октября, 16:04
Updated 2 октября, 16:04
Как информирует newia со ссылкой на источник в правоохранительных органах: злоумышленников легко выявить по определенным словам. Не игнорируйте важные сигналы!
Лариса Долина, Ирина Хакамада, Николай Басков — все они недавно поверили словам мошенников — с самыми разными последствиями.
По последним данным, ежегодно россиянам поступает более 15 миллионов звонков от мошенников. Злоумышленники пытаются добраться до чужих банковских счетов и персональных данных и нередко преуспевают в этом.
Эксперты по кибербезопасности просят быть бдительнее: мошенники пользуются все более изощренными инструментами социальной инженерии, талантливо управляя нашими слабостями.
Только за 2023 год граждане России добровольно перечислили мошенникам 15,8 миллиарда рублей. Эксперты, наблюдающие за этой тревожной статистикой, утверждают: таких потерь могло и не быть, если бы россияне чуть внимательнее прислушивались к речи своих собеседников.
Так, в речи представителей «правоохранительных органов» или «банков» должны озадачить отсылки к МВД, ФСБ, мифическим «безопасным счетам», просьбы «сообщить код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС». Диалоги, где звучат эти слова, должны быть немедленно прекращены.
Стоит также запомнить, что злоумышленники представляются не только сотрудниками полиции и банка, они звонят от имени поликлиник, социальных фондов и операторов сотовой связи. Под этой личиной орудуют те, кому необходим доступ к сайту «Госуслуг», с которого тоже можно скачать все персональные данные.
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