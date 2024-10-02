tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 14:42

Published 2 октября, 14:42

Modified 2 октября, 14:44

Updated 2 октября, 14:44

Зачем менять батарею, если можно ее покрасить: как обновить радиатор своими руками

Зачем менять батарею, если можно ее покрасить: как обновить радиатор своими руками

2 октября 2024, 14:42
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Если вы самостоятельно покрасите батарею, то не только обновите интерьер, но и продлите срок ее службы, защитив от коррозии и повреждений. Процесс несложный, но требует внимательности и соблюдения определенных этапов.

В этом руководстве мы подробно рассмотрим, как самостоятельно покрасить чугунную батарею.

Шаг 1. Подготовьте инструменты и материалы

Перед началом работы соберите все необходимые инструменты и материалы. Вам потребуются:

  • Краска для радиаторов (жаростойкая, на основе акрила или алкидная);
  • Растворитель (если требуется для разбавления краски);
  • Наждачная бумага разных граней (например, 120 и 240);
  • Грунтовка (лучше антикоррозийная);
  • Шпатель или скребок для удаления старой краски;
  • Кисть и/или валик;
  • Респиратор и перчатки для защиты;
  • Пластиковая пленка или газеты для защиты окружающих поверхностей.
Выгребете клубы грязи и пыли: вот как отмыть батарею перед отопительным сезоном
Узнать подробнее

Шаг 2. Подготовьте поверхность

Удалите пыль, грязь и старую краску со всех поверхностей. Используйте шпатель или скребок для удаления крупных участков старой краски. Пройдитесь наждачной бумагой по всей поверхности батареи, чтобы сгладить неровности и улучшить сцепление с краской. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Кистью нанесите антикоррозийную грунтовку, чтобы защитить чугун от ржавчины. Дайте грунтовке высохнуть.

Шаг 3. Покрасьте батарею

Для покраски батареи важно использовать специальную краску для радиаторов — она устойчива к высоким температурам и не выделяет вредных веществ при нагреве. Нанесите первый слой краски с помощью кисти или валика. Начинайте с труднодоступных мест и углов, а потом переходите к основным поверхностям. Обратите внимание на равномерность покрытия. Дайте первому слою высохнуть согласно инструкции. Обычно это занимает несколько часов, но лучше оставить на ночь. При необходимости нанесите второй слой краски, который также нужно будет высушить.

Покраска батареи позволяет надолго продлить срок ее службыПокраска батареи позволяет надолго продлить срок ее службы
Покраска батареи позволяет надолго продлить срок ее службы. Фото: 1MI

Шаг 4. Завершите работу и уберитесь

Когда второй слой окончательно высохнет, убедитесь, что все поверхности равномерно покрыты и не осталось непрокрашенных участков. Уберите защитную пленку и газеты. После завершения работ тщательно уберите рабочее место. Удалите лишнюю краску и опасные материалы, а также промойте инструменты.

Если все сделать правильно, то батарея прослужит еще очень долго и будет выглядеть опрятно.

Ранее эксперт рассказала, чем лучше мыть окна в осеннее время.

Источник: ivd.ru.

Как навести чистоту в доме и не устать: эти лайфхаки максимально упростят уборку
Узнать подробнее
Читайте также:
Постельные клопы не испортят вашу жизнь: как избавиться от маленьких кровопийцНа одежде не останется ни пыли, ни шерсти: всегда кладу эту вещь в барабан стиралкиКапли желтого жира больше не будут свисать гроздьями: как отмыть кухонный гарнитур
#Лидия Шиманаева#Россия#Дом#Окружающая среда#Батарея#Краска#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика