Зачем менять батарею, если можно ее покрасить: как обновить радиатор своими руками

Для покраски батареи важно использовать специальную краску для радиаторов — она устойчива к высоким температурам и не выделяет вредных веществ при нагреве. Нанесите первый слой краски с помощью кисти или валика. Начинайте с труднодоступных мест и углов, а потом переходите к основным поверхностям. Обратите внимание на равномерность покрытия. Дайте первому слою высохнуть согласно инструкции. Обычно это занимает несколько часов, но лучше оставить на ночь. При необходимости нанесите второй слой краски, который также нужно будет высушить.