Заморозки пришли в Свердловскую область

Posted 2 октября, 04:08
Published 2 октября, 04:08
Modified 2 октября, 04:10
Updated 2 октября, 04:10
Так, днем уровень тепла едва станет больше +15 градусов. При этом в ночное время суток здесь установятся температуры, которые будут ниже нуля. Заморозки были ночью 2 октября. Также их стоит ждать ночью 3 октября, рассказал специалист у себя в канале мессенджера.
В среду в столице Урала потеплеет до +13… +15 градусов, осадки не прогнозируются. Ночью станет холоднее до -1 градуса.
Напомним, холоднее всего в Свердловской области будет в западной и юго-западной территориях региона, где температура может опуститься до -6 градусов.
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