Заморозки пришли в Свердловскую область

Так, днем уровень тепла едва станет больше +15 градусов. При этом в ночное время суток здесь установятся температуры, которые будут ниже нуля. Заморозки были ночью 2 октября. Также их стоит ждать ночью 3 октября, рассказал специалист у себя в канале мессенджера.