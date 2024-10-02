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Posted 2 октября, 04:08

Published 2 октября, 04:08

Modified 2 октября, 04:10

Updated 2 октября, 04:10

Заморозки пришли в Свердловскую область

Заморозки пришли в Свердловскую область

2 октября 2024, 04:08
Фото: Изображение Midjourney
Метеоролог Алексей Пулин рассказал о погоде в Свердловской области на 2 октября 2024 года.

Так, днем уровень тепла едва станет больше +15 градусов. При этом в ночное время суток здесь установятся температуры, которые будут ниже нуля. Заморозки были ночью 2 октября. Также их стоит ждать ночью 3 октября, рассказал специалист у себя в канале мессенджера.

В среду в столице Урала потеплеет до +13… +15 градусов, осадки не прогнозируются. Ночью станет холоднее до -1 градуса.

Напомним, холоднее всего в Свердловской области будет в западной и юго-западной территориях региона, где температура может опуститься до -6 градусов.

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