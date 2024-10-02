Женщина и собака скончались во время пожара на «Капасихе» в Нижнем Тагиле

Posted 2 октября, 10:47
Published 2 октября, 10:47
Modified 2 октября, 10:49
Updated 2 октября, 10:49
В результате возгорания оказались повреждены крыша, чердак и домашние вещи, а также стены, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.
Во время разборки конструкций была обнаружена скончавшаяся хозяйка дома. Также погибла ее собака.
На Мичурина, 4 пожар, на первых улицах нет света. К сожалению, человек и собака погибли в пожаре, — рассказала TagilCity.ru местная жительница.
Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.
Напомним, 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилой квартире. Пострадала хозяйка жилья. Ее отвезли в медучреждение.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14