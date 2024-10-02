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Posted 2 октября, 10:47

Published 2 октября, 10:47

Modified 2 октября, 10:49

Updated 2 октября, 10:49

Женщина и собака скончались во время пожара на «Капасихе» в Нижнем Тагиле

Женщина и собака скончались во время пожара на «Капасихе» в Нижнем Тагиле

2 октября 2024, 10:47
Фото: tagilcity.ru
В СНТ «Капасиха» в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом доме. Есть погибшие. ЧП случилось на Мичуринской улице рано утром 2 октября 2024 года.

В результате возгорания оказались повреждены крыша, чердак и домашние вещи, а также стены, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Во время разборки конструкций была обнаружена скончавшаяся хозяйка дома. Также погибла ее собака.

На Мичурина, 4 пожар, на первых улицах нет света. К сожалению, человек и собака погибли в пожаре, — рассказала TagilCity.ru местная жительница.

Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Напомним, 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилой квартире. Пострадала хозяйка жилья. Ее отвезли в медучреждение.

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