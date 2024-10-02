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Posted 2 октября, 03:47

Published 2 октября, 03:47

Modified 2 октября, 03:49

Updated 2 октября, 03:49

Житель Ревды задержан за оборот наркотиков

Житель Ревды задержан за оборот наркотиков

2 октября 2024, 03:47
Фото: 1MI
В Ревде сотрудник ДПС задержал мужчину, который занимался распространением запрещенных веществ.

Автоинспектор утром в подъезде своего дома заметил неизвестного мужчину, который что-то прятал в электрощите. Он вызвал оперативников и задержал незнакомца до их приезда, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

У задержанного изъяли несколько свертков. По результатам экспертизы выяснилось, что в них содержался героин. Также правоохранители сумели найти и другие тайники.

Мужчина официально не работает, ранее имел судимость за мошенничество, кражи и оборот наркотиков. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 25 сентября 2024 года в Екатеринбурге задержали трех человек, которые распространяли наркотики.

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