Жители Ревды подали в суд на мэрию города из-за памятника Ленину

Posted 2 октября, 07:41
Published 2 октября, 07:41
Modified 2 октября, 07:43
Updated 2 октября, 07:43
Большинство недовольных людей — это пенсионеры. Все из-за голосования на «Госуслугах». Депутаты местной компартии считают, что из-за онлайн-голосования большая часть жителей не сможет проголосовать.
Более того, по словам депутатов, голосование запущено с нарушением нескольких федеральных и местных законов. Так, например, нарушены сроки запуска голосования и к участию привлекают несовершеннолетних.
Возмущенные требуют от суда признать действия администрации незаконными и отменить голосование, сообщают в пресс-службе компартии.
Напомним, что проблемы с памятником начались ещё в августе. Мэрия решила отреставрировать монумент и перенести его на новое место.
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