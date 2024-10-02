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Posted 2 октября, 07:41

Published 2 октября, 07:41

Modified 2 октября, 07:43

Updated 2 октября, 07:43

Жители Ревды подали в суд на мэрию города из-за памятника Ленину

Жители Ревды подали в суд на мэрию города из-за памятника Ленину

2 октября 2024, 07:41
Фото: 1MI
Жители Ревды недовольны голосованием по переносу памятника Ленину, которое организовала мэрия города, из-за этого они подали в суд.

Большинство недовольных людей — это пенсионеры. Все из-за голосования на «Госуслугах». Депутаты местной компартии считают, что из-за онлайн-голосования большая часть жителей не сможет проголосовать.

Более того, по словам депутатов, голосование запущено с нарушением нескольких федеральных и местных законов. Так, например, нарушены сроки запуска голосования и к участию привлекают несовершеннолетних.

Возмущенные требуют от суда признать действия администрации незаконными и отменить голосование, сообщают в пресс-службе компартии.

Напомним, что проблемы с памятником начались ещё в августе. Мэрия решила отреставрировать монумент и перенести его на новое место.

В Ревде состоялся протест против переноса памятника Ленину
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