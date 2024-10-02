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Posted 2 октября, 05:44

Published 2 октября, 05:44

Modified 2 октября, 05:46

Updated 2 октября, 05:46

Жители Свердловской области собрали несколько ведер клюквы

Жители Свердловской области собрали несколько ведер клюквы

2 октября 2024, 05:44
Фото: Группа ВКонтакте «Дары лесов Урала»
Трое свердловчан нашли в лесу под Первоуральском кусты клюквы и собрали несколько ведер.

По словам одного из свердловчан, они набрали почти четыре ведра клюквы. Кое-кто из них по дороге в лес попал в болото, однако они сумели выбраться, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала».

Напомним, женщины из Первоуральска, отправившись в лес, нашли грибы необычного цвета. Кроме них они собрали моховики, красные грузди и другие грибы, а также лесные ягоды, которые росли в лесу. По словам одной из свердловчанок, погода в этот день была хорошей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Лес#Жители#Природа#Кусты#Ягоды#Екатеринбург
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