Жители Свердловской области собрали несколько ведер клюквы

Posted 2 октября, 05:44
Published 2 октября, 05:44
Modified 2 октября, 05:46
Updated 2 октября, 05:46
По словам одного из свердловчан, они набрали почти четыре ведра клюквы. Кое-кто из них по дороге в лес попал в болото, однако они сумели выбраться, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала».
Напомним, женщины из Первоуральска, отправившись в лес, нашли грибы необычного цвета. Кроме них они собрали моховики, красные грузди и другие грибы, а также лесные ягоды, которые росли в лесу. По словам одной из свердловчанок, погода в этот день была хорошей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14