Жители Свердловской области собрали несколько ведер клюквы

Напомним, женщины из Первоуральска, отправившись в лес, нашли грибы необычного цвета. Кроме них они собрали моховики, красные грузди и другие грибы, а также лесные ягоды, которые росли в лесу. По словам одной из свердловчанок, погода в этот день была хорошей.