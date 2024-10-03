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Posted 3 октября, 03:22

Published 3 октября, 03:22

Modified 3 октября, 03:24

Updated 3 октября, 03:24

252 ребенка в Екатеринбурге заболели пневмонией

252 ребенка в Екатеринбурге заболели пневмонией

3 октября 2024, 03:22
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге продолжают закрывать школы и детские сады на карантин из-за роста заболеваемости пневмонией среди детей. Сейчас временно закрыты 14 школ и четыре детсада.

Так, 2 октября 2024 года отправили на дистанционное обучение детей из школ №95, 67, 25 и гимназии №70, пишет Е1.

При этом, по словам родителей учеников гимназии, в их учебном учреждении решили закрыть всю школу, тогда как в других школах отправляют лишь отдельные классы, Известно, что пневмонией сейчас болеют 206 школьников и 46 дошкольников.

Напомним, в Нижнем Тагиле отправили на карантин учеников Политехнической гимназии из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Еще одна школа в Екатеринбурге закрыта на карантин из-за ОРВИ
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#Елизавета Зиборова#Дети#Здоровье#Школа#Статистика#Заболеваемость#Пневмония#Ученики#Карантин#Екатеринбург
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