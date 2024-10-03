252 ребенка в Екатеринбурге заболели пневмонией

Posted 3 октября, 03:22
Published 3 октября, 03:22
Modified 3 октября, 03:24
Updated 3 октября, 03:24
Так, 2 октября 2024 года отправили на дистанционное обучение детей из школ №95, 67, 25 и гимназии №70, пишет Е1.
При этом, по словам родителей учеников гимназии, в их учебном учреждении решили закрыть всю школу, тогда как в других школах отправляют лишь отдельные классы, Известно, что пневмонией сейчас болеют 206 школьников и 46 дошкольников.
Напомним, в Нижнем Тагиле отправили на карантин учеников Политехнической гимназии из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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