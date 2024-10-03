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Posted 3 октября, 09:18

Published 3 октября, 09:18

Modified 3 октября, 09:20

Updated 3 октября, 09:20

Автомобиль столкнулся с мотоциклом во Втузгородке в Екатеринбурге

Автомобиль столкнулся с мотоциклом во Втузгородке в Екатеринбурге

3 октября 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла на Комсомольской улице. Авария случилась утром 3 октября 2024 года.

Водитель автомобиля Renault Duster при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу, вследствие чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

В дорожном происшествии пострадал мотоциклист. С полученными травмами его отправили в клинику.

Напомним, 3 октября 2024 года под Полевским столкнулись иномарка и велосипедист. В результате мужчина, ехавший на велосипеде, скончался.

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