Автомобиль столкнулся с мотоциклом во Втузгородке в Екатеринбурге

Posted 3 октября, 09:18
Published 3 октября, 09:18
Modified 3 октября, 09:20
Updated 3 октября, 09:20
Водитель автомобиля Renault Duster при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу, вследствие чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
В дорожном происшествии пострадал мотоциклист. С полученными травмами его отправили в клинику.
Напомним, 3 октября 2024 года под Полевским столкнулись иномарка и велосипедист. В результате мужчина, ехавший на велосипеде, скончался.
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