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Posted 3 октября, 10:15

Published 3 октября, 10:15

Modified 3 октября, 10:17

Updated 3 октября, 10:17

Чиновники в Свердловской области закупят мотоциклы BMW

Чиновники в Свердловской области закупят мотоциклы BMW

3 октября 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области министерство общественной безопасности приобретет для чиновников 6 мототранспортов BMW на 24 миллиона рублей.

На каждый мототранспорт госорганизация потратит более четырех миллионов рублей. Объем двигателя должен быть 1,2 литра. Информация о предстоящем приобретении транспортных средств опубликована на портале госзакупок.

Заявки по договорам можно подавать до 9 октября 2024 года.

Напомним, в Екатеринбурге приобретут несколько десятков новых низкопольных троллейбусов на автономном ходу. Объявлен конкурс на прием заявок для закупки.

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