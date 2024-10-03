Доли в бизнесе, банкротство и долг торговцев золотом: крупные судебные дела августа

Ко всему прочему истец просит признать «Виробан» несостоятельным и ввести в его отношении процедуру наблюдения. Судя по открытым данным, у предприятия имеются финансовые проблемы. Прибыль в 2023 году ушла в минус, как и активы. Также у компании, бенефициаром которой является Юлай Магадеев, высокий индекс финансового риска.