Доли в бизнесе, банкротство и долг торговцев золотом: крупные судебные дела августа

Posted 3 октября, 06:32
Published 3 октября, 06:32
Modified 3 октября, 09:31
Updated 3 октября, 09:31
В конце лета 2024 года в Арбитражный суд Свердловской области обратился Лыткарский завод оптического стекла. Акционерное общества намеревается взыскать с предприятия Нижнего Тагила 33,3 миллиона рублей. Суть претензий — неисполнение обязательств по договорам поставки.
Судебное заседание пройдет 15 октября под руководством судьи Владимира Трухина. О деталях дела в картотеке арбитража не сообщается.
В августе 2024 года на рассмотрение арбитражному судье поступило заявление от межрайонной налоговой инспекции №14 о признании МУП «Североуральский водоканал» банкротом. Долг предприятия, которым руководит Даниил Добрынин, вместе с пени на момент подачи составлял 68,2 миллиона рублей. Истцом в деле выступает Минприроды Свердловской области, сообщается в картотеке дела.
Помимо банкротства просят утвердить временного управляющего МУПом Илью Никонова, который является членом Союза арбитражных управляющих. Заседание пройдет 9 октября.
В августе 2024 года в Свердловский арбитражный суд поступил иск от Аллы Гареевой из Екатеринбурга. Бывший совладелец компании намеревается взыскать 74,5 миллиона рублей с ООО ЦЭМ «Клуб красоты», занимающегося специальной врачебной практикой. Категория дела — принадлежность акций и долей участия. Фирмой, которая выступает в качестве ответчика, руководит Ирина Плотникова, а бенефициаром является Олеся Ткаченок.
Интересно, что у «Клуба красоты» есть 30% доли в екатеринбургской управляющей компании «Созвездие» под руководством Игоря Бондаренко. Заседание пройдет 1 ноября под председательством судьи Юлии Матвеевой.
Также в арбитраже Свердловской области судятся две фирмы, зарегистрированные не в Свердловской области. Московская фирма, занимающаяся деятельностью, связанной с перевозками, ПАО «Трансконтейнер» хочет взыскать 81,5 миллиона рублей с пермского ОАО «Соликамскбумпром». Ответчик специализируется на производстве бумаги и картона.
Между компаниями возник спор об исполнении обязательств по договорам транспортной экспедиции.
На текущий момент подготовка дела к судебному разбирательству окончена. Судья Ирина Малышкина проведет заседание 4 октября.
Еще одно дело о банкротстве в арбитражном суде региона рассмотрят 30 октября. Торгующее золотом и другими драгоценными металлами ООО «Проект-С» под руководством Максима Спицына, судя по материалам дела, имеет долг в 92,3 миллиона рублей. Предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге, бенефициаром является Алексей Каргин.
Иск поступил от налоговой инспекции столицы Урала по Кировскому району. В заявлении указано, что у ООО «Проект-С» имеется задолженность по обязательным платежам перед РФ в размере 20,3 миллиона рублей. Также указана консолидированная сумма требований кредиторов — 92,3 миллиона рублей, куда включен основной долг, пени и проценты. Компании просят назначить арбитражных управляющих.
Самым многомиллионным иском по итогам августа оказалось разбирательство между московским ООО «Дельрус» с екатеринбургским ООО «Виробан». Компания из Москвы занимается оптовой торговлей медицинской техникой. Претензии в размере 352,8 миллиона рублей у них возникли к производителю изделий, применяемых в медицине.
Ко всему прочему истец просит признать «Виробан» несостоятельным и ввести в его отношении процедуру наблюдения. Судя по открытым данным, у предприятия имеются финансовые проблемы. Прибыль в 2023 году ушла в минус, как и активы. Также у компании, бенефициаром которой является Юлай Магадеев, высокий индекс финансового риска.
Заседание запланировано на 16 октября. Его проведет судья Анастасия Цивунина.
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