Два частных дома загорелись в Екатеринбурге

Posted 3 октября, 03:55
Published 3 октября, 03:55
Modified 3 октября, 03:57
Updated 3 октября, 03:57
Как рассказали очевидцы, все люди успели эвакуироваться из горящих домов на улицу, однако в одном из зданий могла остаться собака, пишет Ура.ру.
По словам владельца одного из пострадавших домов, жители соседнего участка приезжают раз в несколько месяцев.
В их отсутствие в дом забирались бомжи и разводили на участке костры. Предположительно, в этот раз искры от костра попали на соседние дома, из-за чего и начался пожар.
Напомним, 2 октября 2024 года в СНТ в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли хозяйка и ее собака.
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