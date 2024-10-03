tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 03:55

Published 3 октября, 03:55

Modified 3 октября, 03:57

Updated 3 октября, 03:57

Два частных дома загорелись в Екатеринбурге

Два частных дома загорелись в Екатеринбурге

3 октября 2024, 03:55
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге вспыхнул огонь в двух частных домах в районе Уралмаша. Происшествие случилось в Верхнем переулке.

Как рассказали очевидцы, все люди успели эвакуироваться из горящих домов на улицу, однако в одном из зданий могла остаться собака, пишет Ура.ру.

По словам владельца одного из пострадавших домов, жители соседнего участка приезжают раз в несколько месяцев.

В их отсутствие в дом забирались бомжи и разводили на участке костры. Предположительно, в этот раз искры от костра попали на соседние дома, из-за чего и начался пожар.

Напомним, 2 октября 2024 года в СНТ в Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли хозяйка и ее собака.

В Екатеринбурге Минкультуры прокомментировало пожар в Театре музыкальной комедии
Узнать подробнее
Читайте также:
Квартира загорелась в многоэтажном доме в ЕкатеринбургеПострадавший во время пожара в Театре музкомедии в Екатеринбурге скончалсяКвартира сгорела в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Возгорание#ЧП#Очевидцы#Дома#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика