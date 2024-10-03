Газон порадует густой изумрудной зеленью: как подготовить его к зиме

Posted 3 октября, 15:10
Published 3 октября, 15:10
Modified 3 октября, 15:12
Updated 3 октября, 15:12
Перед началом зимы необходимо освободить газон от опавших листьев, веток и другого мусора. Это предотвратит появление плесени и грибков, которые могут повреждать траву в зимний период. Также стоит провести обрезку молодых кустарников и деревьев, чтобы они не мешали доступу света.
Осенью целесообразно провести последний покос. Высота травы должна быть около 5-7 см. Слишком высокая трава может стать приютом для вредителей, а слишком короткая рискует замерзнуть. Обязательно уберите скошенную траву, чтобы она не утрамбовалась и не стала причиной гниения.
Одним из важных условий подготовки газона к зиме является аэрация — это насыщение почвы кислородом. Когда речь идет о грядках, то их, как правило, просто рыхлят. Однако в случае с газоном нарушать целостность верхнего слоя нельзя, поэтому целесообразно воспользоваться таким методом, как прокалывание с помощью специальных приспособлений — аэраторов. Процедура помогает предотвратить уплотнение почвы и способствует лучшему развитию корневой системы газонной травы.
После аэрации рекомендуется внести «зимние» удобрения: обычно это фосфорно-калийные добавки. Эти элементы способствуют укреплению корней и повышают устойчивость травы к холодам. Следуйте указаниям на упаковке удобрения для правильного дозирования.
Если удобрения гранулированные, то их нужно вносить за 4-5 дней до последнего покоса. После распределения удобрений по поверхности необходимо полить газон. Можно использовать удобрения в жидком виде (например, «Здравень Аква» для газонов), — рекомендует портал «Ваше хозяйство».
Несмотря на то, что осенью часто идут дожди, необходимо следить за уровнем влажности почвы. Если влаги недостаточно, можно дополнительно полить газон, особенно в конце осени перед наступлением морозов. Это позволит активизировать корневую систему и подготовить траву к зиме.
Когда выпадет первый снег, он будет служить естественной защитой для вашего газона, сохраняя тепло и предохраняя корни от сильных морозов. Однако стоит следить за тем, чтобы снежный покров не был слишком толстым и тяжелым, это может привести к повреждениям травы. Если зимой вы ходите по газону, то следует регулярно убирать снег с тропинок и дорожек, чтобы он не утрамбовывался. Если это все же произойдет, то трава под ним начнет чернеть и гнить.
Подготовка газона к зиме — это ответственный процесс, который требует внимания и заботы. Но зато весной вы сможете наслаждаться красивой и ровной зеленой лужайкой, которая станет настоящей гордостью вашей дачи.
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