Газон порадует густой изумрудной зеленью: как подготовить его к зиме

Когда выпадет первый снег, он будет служить естественной защитой для вашего газона, сохраняя тепло и предохраняя корни от сильных морозов. Однако стоит следить за тем, чтобы снежный покров не был слишком толстым и тяжелым, это может привести к повреждениям травы. Если зимой вы ходите по газону, то следует регулярно убирать снег с тропинок и дорожек, чтобы он не утрамбовывался. Если это все же произойдет, то трава под ним начнет чернеть и гнить.