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Posted 3 октября, 13:47

Published 3 октября, 13:47

Modified 3 октября, 13:49

Updated 3 октября, 13:49

Хоть ведро воды пролейте: как высушить сырой ковер за пару часов

Хоть ведро воды пролейте: как высушить сырой ковер за пару часов

3 октября 2024, 13:47
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Если вы постирали ковер или пролили на него воду, важно быстро высушить его, чтобы избежать появления неприятных запахов, плесени и грибка. Делимся полезными лайфхаками, которые позволят очень быстро решить проблему.

Если ваш ковер безнадежно промок — не важно, по какой причине, нужно сразу же попытаться удалить максимально количество влаги. Возьмите бумажные полотенца или сухие тряпки и аккуратно промокните поверхность ковра, чтобы впитать лишнюю воду. Избегайте сильного трения, чтобы не повредить ворс. Если у вас есть пылесос с функцией влажной уборки, воспользуйтесь им. Он сможет удалить значительное количество воды, что ускорит процесс сушки.

Если есть возможность, то отправьте ковер досушиваться на балкон и повесьте его на специальную сушилку, чтобы воздух циркулировал вокруг. Если же ковер большой и громоздкий и лежит одной стороной на полу, то просто создайте хорошую циркуляцию воздуха в помещении. При хорошей погоде откройте окна в помещении, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Это поможет не только высушить ковер, но и улучшить общее состояние воздуха в комнате.

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Используйте вентиляторы: установите их прямо возле ковра, направив на него поток воздуха. Если у вас есть настенные вентиляторы, включите их. Влага быстрее испаряется в теплом помещении, поэтому можно попробовать включить обогреватель. Убедитесь, что он установлен на безопасное расстояние от ковра и включите его.

Если ковер пострадал в результате затопления квартиры, без прибора для осушения воздуха, который производит сушку за счет циркуляции воздуха, не обойтись, — также советуют эксперта портала «Белновости».

Вообще специалисты рекомендуют не стирать ковер, а чистить его. В следующий раз просто отдайте его в химчистку и избавьтесь от головной боли. Если же ваш ковер часто промокает, например, когда в доме есть маленькие дети или домашние животные, купите водоотталкивающий спрей для пропитки ворса. После обработки жидкость не будет впитываться, а будет собираться каплями на поверхности. Таким образом, вы сможете легко собрать ее тряпкой или бумажными салфетками.

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