Хоть ведро воды пролейте: как высушить сырой ковер за пару часов

Вообще специалисты рекомендуют не стирать ковер, а чистить его. В следующий раз просто отдайте его в химчистку и избавьтесь от головной боли. Если же ваш ковер часто промокает, например, когда в доме есть маленькие дети или домашние животные, купите водоотталкивающий спрей для пропитки ворса. После обработки жидкость не будет впитываться, а будет собираться каплями на поверхности. Таким образом, вы сможете легко собрать ее тряпкой или бумажными салфетками.