Куда сообщить о бродячих собаках в Нижнем Тагиле?

Отметим, что на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выделили 11 млн рублей в 2024 году. Главная задача подрядчика — это не просто поймать и усыпить животное, а стерилизовать, клеймить и вернуть на волю, такой процесс проводят только с неагрессивными особями. Поэтому, если вы видите собаку без хозяина, но с меткой в ухе, то это безопасная собака, которую не нужно бояться.