Куда сообщить о бродячих собаках в Нижнем Тагиле?

Posted 3 октября, 07:32
Published 3 октября, 07:32
Modified 3 октября, 07:34
Updated 3 октября, 07:34
Как сообщает Управление жилищного хозяйства Нижнего Тагила, сделать это можно по телефону, позвонив в администрацию района:
Напомним, что перед таким номером телефона необходимо указывать код города — 3435.
Кроме звонка в администрацию, можно позвонить в Управление жилищного хозяйства города и в ЕДДС:
Если вы не любите звонить, то есть еще один вариант — сообщить о проблеме письменно, через сайт администрации Нижнего Тагила по кнопке «Сообщить о проблеме», также вы можете найти аналогичный раздел на «Госуслугах».
Отметим, что на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выделили 11 млн рублей в 2024 году. Главная задача подрядчика — это не просто поймать и усыпить животное, а стерилизовать, клеймить и вернуть на волю, такой процесс проводят только с неагрессивными особями. Поэтому, если вы видите собаку без хозяина, но с меткой в ухе, то это безопасная собака, которую не нужно бояться.
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