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Posted 3 октября, 07:32

Published 3 октября, 07:32

Modified 3 октября, 07:34

Updated 3 октября, 07:34

Куда сообщить о бродячих собаках в Нижнем Тагиле?

Куда сообщить о бродячих собаках в Нижнем Тагиле?

3 октября 2024, 07:32
Фото: Изображение Midjourney
Редакция TagilCity.ru выяснила, куда можно сообщить о бродячих собаках в Нижнем Тагиле: номера телефонов и другие способы.

Как сообщает Управление жилищного хозяйства Нижнего Тагила, сделать это можно по телефону, позвонив в администрацию района:

  • Ленинский — 25-05-44
  • Дзержинский — 33-14-116
  • Тагилстроевский — 36-34-86

Напомним, что перед таким номером телефона необходимо указывать код города — 3435.

Кроме звонка в администрацию, можно позвонить в Управление жилищного хозяйства города и в ЕДДС:

  • 48-52-20
  • 25-78-83, соответственно.

Если вы не любите звонить, то есть еще один вариант — сообщить о проблеме письменно, через сайт администрации Нижнего Тагила по кнопке «Сообщить о проблеме», также вы можете найти аналогичный раздел на «Госуслугах».

Отметим, что на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выделили 11 млн рублей в 2024 году. Главная задача подрядчика — это не просто поймать и усыпить животное, а стерилизовать, клеймить и вернуть на волю, такой процесс проводят только с неагрессивными особями. Поэтому, если вы видите собаку без хозяина, но с меткой в ухе, то это безопасная собака, которую не нужно бояться.

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