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Posted 3 октября, 06:29

Published 3 октября, 06:29

Modified 3 октября, 06:31

Updated 3 октября, 06:31

Лыжница из Нижнего Тагила взяла бронзу на чемпионате России по прыжкам с трамплина

Лыжница из Нижнего Тагила взяла бронзу на чемпионате России по прыжкам с трамплина

3 октября 2024, 06:29
Фото: федерации прыжков на лыжах с трамплина России
Тагильчанка Кристина Прокопьева взяла бронзу на чемпионате России по прыжкам с трамплина в Сочи.

На открытии чемпионата тагильчанка отличилась сразу. В первый день соревнований на нормальном трамплине она завоевала бронзовую медаль, выполнив прыжки на 95,5 и 94,5 метра.

Спортсменку из нижнего тагила обошли петербурженка Кристина Кручинина, которая взяла золото и жительница Магадана, Александра Кустова, которой досталось серебро.

Среди мужчин тагильский спортсмен Илья Маньков занял четвертое место, пишет «Тагильский рабочий».

Ранее свердловские боксеры завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся России.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Екатеринбург
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