Лыжница из Нижнего Тагила взяла бронзу на чемпионате России по прыжкам с трамплина

Posted 3 октября, 06:29
Published 3 октября, 06:29
Modified 3 октября, 06:31
Updated 3 октября, 06:31
На открытии чемпионата тагильчанка отличилась сразу. В первый день соревнований на нормальном трамплине она завоевала бронзовую медаль, выполнив прыжки на 95,5 и 94,5 метра.
Спортсменку из нижнего тагила обошли петербурженка Кристина Кручинина, которая взяла золото и жительница Магадана, Александра Кустова, которой досталось серебро.
Среди мужчин тагильский спортсмен Илья Маньков занял четвертое место, пишет «Тагильский рабочий».
Ранее свердловские боксеры завоевали четыре медали на Спартакиаде учащихся России.