Магнитные бури в октябре в Свердловской области

Большинство дней в октябре будут спокойными. Магнитосфера будет в возбужденном состоянии 6, 10 и 27 числа, а бури в регионе будут 4, 5, 11, 12 и 22 числа, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.