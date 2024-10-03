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Posted 3 октября, 06:52

Published 3 октября, 06:52

Modified 3 октября, 06:54

Updated 3 октября, 06:54

Магнитные бури в октябре в Свердловской области

Магнитные бури в октябре в Свердловской области

3 октября 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области ожидаются вспышки на Солнце в октябре 2024 года.

Большинство дней в октябре будут спокойными. Магнитосфера будет в возбужденном состоянии 6, 10 и 27 числа, а бури в регионе будут 4, 5, 11, 12 и 22 числа, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

11, 12 и 22 октября геомагнитная солнечная активность будет слабой — на уровне 5 баллов.

Напомним, самыми мощными магнитные бури будут 4 и 5 октября — в эти дни показатель солнечной активности будет в районе 7 баллов.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Солнце#Природное явление#Прогноз#Природа#Астрономия#Екатеринбург#Магнитные бури#Геомагнитная активность#Магнитосфера
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