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Posted 3 октября, 09:57

Published 3 октября, 09:57

Modified 3 октября, 09:59

Updated 3 октября, 09:59

Мемориальную доску участникам ВОВ установят в поселке под Нижним Тагилом

Мемориальную доску участникам ВОВ установят в поселке под Нижним Тагилом

3 октября 2024, 09:57
Фото: 1MI
В поселке Евстюниха под Нижним Тагилом к 80-летию победы в ВОВ установят мемориальную доску в честь героев.

Она будет располагаться на фасаде досугового центра «Урал» на улице Лайская, 19. Ответственность по изготовлению, содержанию и установке мемориальной доски возложено на Сергея Бердникова, который обратился с инициативой и обращением в администрацию Нижнего Тагила.

На доске будет значиться надпись: «Вечная слава участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла поселка Евстюниха. 1941–1945», выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в Нижнем Тагиле к 80-летию Победы приводят в порядок мемориалы и памятники. Всего их в городе и пригороде 38. Например, уже отремонтирован памятник строителей. Также продолжается реконструкция площади Славы и мемориала горнякам.

А в пяти сельских территориях установят пять бронзовых скульптур солдат героев ВОВ. Для этого было выделено 14 миллионов рублей. Работы должны быть окончены к 11 ноября 2024 года.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Великая отечественная война#Постановление#Евстюниха#Мемориал#Табличка#Екатеринбург
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