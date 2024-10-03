Мемориальную доску участникам ВОВ установят в поселке под Нижним Тагилом

Напомним, что в Нижнем Тагиле к 80-летию Победы приводят в порядок мемориалы и памятники. Всего их в городе и пригороде 38. Например, уже отремонтирован памятник строителей. Также продолжается реконструкция площади Славы и мемориала горнякам.