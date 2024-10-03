Мемориальную доску участникам ВОВ установят в поселке под Нижним Тагилом

Posted 3 октября, 09:57
Published 3 октября, 09:57
Modified 3 октября, 09:59
Updated 3 октября, 09:59
Она будет располагаться на фасаде досугового центра «Урал» на улице Лайская, 19. Ответственность по изготовлению, содержанию и установке мемориальной доски возложено на Сергея Бердникова, который обратился с инициативой и обращением в администрацию Нижнего Тагила.
На доске будет значиться надпись: «Вечная слава участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла поселка Евстюниха. 1941–1945», выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в Нижнем Тагиле к 80-летию Победы приводят в порядок мемориалы и памятники. Всего их в городе и пригороде 38. Например, уже отремонтирован памятник строителей. Также продолжается реконструкция площади Славы и мемориала горнякам.
А в пяти сельских территориях установят пять бронзовых скульптур солдат героев ВОВ. Для этого было выделено 14 миллионов рублей. Работы должны быть окончены к 11 ноября 2024 года.
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