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Posted 3 октября, 12:32

Published 3 октября, 12:32

Modified 3 октября, 12:34

Updated 3 октября, 12:34

Мусорный коллапс произошел в Нижней Туре

Мусорный коллапс произошел в Нижней Туре

3 октября 2024, 12:32
Фото: Ural Mash
В Нижней Туре уже почти месяц наблюдается мусорный коллапс: «Спецавтобаза», призванная решить проблему с вывозом отходов в уральских городах, не справляется со своими обязанностями.

Жители жалуются, что мусорные баки переполнены с середины сентября. Гниющие пакеты лежат на свалках уже более семи дней, а крупногабаритный мусор — целый месяц.

Местные жители писали жалобы региональному оператору, но пока не получили ответа. Директор «Спецавтобазы» объясняет ситуацию проблемами с техникой и обещает перерасчет жителям за неудобства, пишет Ural Mash.

Фото: Ural Mash

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Мусор#Екатеринбург#Свалка#Инцидент
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