На перекрестке Серова и Пархоменко в Тагиле изменится схема дорожного движения

Posted 3 октября, 16:12
Published 3 октября, 16:12
Modified 3 октября, 16:14
Updated 3 октября, 16:14
Изменения в эфире «Тагил-ТВ» анонсировал директор Центра организации дорожного движения Вячеслав Масальский.
Он напомнил, как в последнее время изменилась ситуация с движением транспорта на обычно напряженном участке у ТЦ «Депо». Пробок здесь стало намного меньше, это отмечают и горожане.
Теперь в планах ЦОДД — разгрузка другого важного участка, улиц Серова и Пархоменко. По словам Масальского, здесь, как и у «ТЦ „Депо“, будет выделена фаза левого поворота. Водители будут осуществлять маневр с отдельной полосы, так как дорога здесь достаточно широкая.
1 октября полностью возобновилось движение по Серовской трассе.
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