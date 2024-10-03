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Posted 3 октября, 16:12

Published 3 октября, 16:12

Modified 3 октября, 16:14

Updated 3 октября, 16:14

На оживленном перекрестке в Нижнем Тагиле изменится схема дорожного движения

На перекрестке Серова и Пархоменко в Тагиле изменится схема дорожного движения

3 октября 2024, 16:12
Фото: Изображение Midjourney

На оживленном перекрестке в Нижнем Тагиле изменится схема дорожного движения

После удачного опыта с изменением схемы движения у ТЦ «Депо» ЦОДД планирует продолжит эксперимент на других улицах Тагила.

Изменения в эфире «Тагил-ТВ» анонсировал директор Центра организации дорожного движения Вячеслав Масальский.

Он напомнил, как в последнее время изменилась ситуация с движением транспорта на обычно напряженном участке у ТЦ «Депо». Пробок здесь стало намного меньше, это отмечают и горожане.

Теперь в планах ЦОДД — разгрузка другого важного участка, улиц Серова и Пархоменко. По словам Масальского, здесь, как и у «ТЦ „Депо“, будет выделена фаза левого поворота. Водители будут осуществлять маневр с отдельной полосы, так как дорога здесь достаточно широкая.

1 октября полностью возобновилось движение по Серовской трассе.

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