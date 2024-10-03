На перекрестке Серова и Пархоменко в Тагиле изменится схема дорожного движения

Теперь в планах ЦОДД — разгрузка другого важного участка, улиц Серова и Пархоменко. По словам Масальского, здесь, как и у «ТЦ „Депо“, будет выделена фаза левого поворота. Водители будут осуществлять маневр с отдельной полосы, так как дорога здесь достаточно широкая.