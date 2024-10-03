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Posted 3 октября, 11:44

Published 3 октября, 11:44

Modified 3 октября, 11:46

Updated 3 октября, 11:46

На российском маркетплейсе продают корм для квадроберов

На российском маркетплейсе продают корм для квадроберов

3 октября 2024, 11:44
Фото: Изображение Midjourney
На российском маркетплейсе продают лакомство для квадроберов по цене в тысячу рублей. По словам продавца пакет из-под товара можно будет использовать для дальнейших игр.

Вес товара примерно 500 грамм. Судя по составу продукта, внутри лежат шоколадные конфеты, возможно, они похожи на корм для настоящих животных.

Люди массово задают вопросы к товару, однако продавец на них публично не отвечает.

Мужу хватит на завтрак?
Для какой породы и какого возраста подходит?
Для кастрированных подходит? — интересуются покупатели.

Судя по карточке товара, он пользуется спросом, на маркетплейсе сообщают, что его осталось мало.

Напомним, что жители Екатеринбурга стали массово скупать товары для квадробики. Средняя цена набора — 1800 рублей.

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