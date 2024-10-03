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Posted 3 октября, 15:48

Published 3 октября, 15:48

Modified 3 октября, 15:50

Updated 3 октября, 15:50

В Екатеринбурге запустят трамвай свиданий с дегустацией вин

По Екатеринбургу будет курсировать трамвай свиданий с сомелье и дегустацией вин

3 октября 2024, 15:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге запустят трамвай свиданий с дегустацией вин

Вечером 10 октября по Екатеринбургу будет кататься самый романтический трамвай. Здесь можно будет попробовать найти вторую половину, а также продегустировать вина.

В вагоне будет работать сомелье, сообщает «КП — Екатеринбург».

Тиндер-трамвай отправится от Южного депо на улице Фрунзе в 19:30, а закончит свое путешествие спустя три часа. Во время остановки организаторы обещают устроить шоу с открытием шампанского методом сабраж — с помощью сабли.

С 5 сентября по Екатеринбургу курсирует «Рыжий» трамвай в память о поэте Борисе Рыжем, в котором горожанам читают стихи.

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