Подозрение на туберкулез: жители 9-го поселка рассказали о состоянии избитого инвалида

Избитому инвалиду-колясочнику Виктору Н. 53 года. Уже несколько месяцев он живет на 9-м поселке в Нижнем Тагиле. Отзывчивые местные жители нередко помогают ему — то подвезти, то помочь с решением бытовых вопросов. По словам местной жительницы Ксении, у Виктора нет дома и судьба у него незавидная.