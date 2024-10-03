Подозрение на туберкулез: жители 9-го поселка рассказали о состоянии избитого инвалида

Posted 3 октября, 12:26
Published 3 октября, 12:26
Modified 3 октября, 12:28
Updated 3 октября, 12:28
Избитому инвалиду-колясочнику Виктору Н. 53 года. Уже несколько месяцев он живет на 9-м поселке в Нижнем Тагиле. Отзывчивые местные жители нередко помогают ему — то подвезти, то помочь с решением бытовых вопросов. По словам местной жительницы Ксении, у Виктора нет дома и судьба у него незавидная.
Раньше был на двух ногах, потом ему ампутировали ногу. После этого его забрали в реабилитационный центр, начислили пенсию, приодели. Этот центр закрылся, их стали перевозить в Тагил, в другое место. Собрали в машину, привезли на 9-й поселок, высадили его у мусорки и сказали: «Мы завтра тебя в два часа дня заберем». Где он будет этот день ждать? Ни документов не дали, ничего. Естественно, он не дождался никого. Сейчас он без денег, без паспорта. Мне кажется, эта организация до сих пор получает за него пенсию, — рассказала Ксения в беседе с TagilCity.ru.
Тагильчанка рассказывает, что он периодически ночует то у одних знакомых, то у других.
После того, как в новостях написали про его избиение, попавшее на видео, ситуацию взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин, а в Нижнем Тагиле начались проверки. Накануне мужчину нужно было опросить, чем занялся местный участковый.
Однако ситуация осложнилась тем, что, по словам Ксении, мужчина сейчас болен — третий день у него сохраняется высокая температура под 39 градусов. Добиться того, чтобы его увезли в больницу, удалось не сразу.
Несколько дней мы его пытались направить в больницу. С температурой под 39 вызвали скорую, она отказалась вести, сказали вызвать терапевта. Вчера наконец его увезли в инфекционную больницу.
В медучреждении медики провели мужчине компьютерную томографию и, по словам женщины, настаивали на госпитализации.
Ему делали обследование, в этот момент приехал участковый, врач говорит «Вы что, у него пневмония, его экстренно нужно госпитализировать в туберкулезный диспансер». Но участковый вынудил написать Виктора отказ от госпитализации. Не дожидаясь документов об обследовании, увез мужчину на допрос. Как он добрался до поселка, я не знаю. Сейчас встретила его, он едет, я спрашиваю «Что случилось?». Он мне это все рассказал, — рассказывает Ксения.
Судя по документам у мужчины диагностировали очаговые образования верхней доли правого легкого. «Дифференцировать с абсцедирующей пневмонией», — говорится в результатах обследования, которые имеются в распоряжении редакции.
Сегодня я поехала в инфекционную, забрала документы. Я нашла телефон участкового, спросила у него, почему он забрал больного Виктора. Он сказал, что сделал все по закону, по своим указаниям, — говорит Ксения.
Как пояснил врач-инфекционист в беседе с корреспондентом, такой диагноз является показанием к госпитализации, однако нужно учитывать общее состояние пациента, возраст и, конечно, самочувствие. Другой фтизиатр, увидев данные о состоянии и результатах исследования Виктора, в беседе с корреспондентом TagilCity.ru сообщил, что мужчину нужно срочно госпитализировать в туберкулезный диспансер.
В заключении написано — больше данных за туберкулез. Возможно, пациента сразу возьмут в стационар, раз такое состояние, — пояснил специалист TagilCity.ru.
TagilCity.ru будет следить за развитием ситуации. В полиции Нижнего Тагила официальный комментарий по ситуации получить не удалось.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14