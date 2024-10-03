Подростки в Новоуральске обстреляли рекламный щит

Posted 3 октября, 10:49
Published 3 октября, 10:49
Modified 3 октября, 11:50
Updated 3 октября, 11:50
Вскоре после происшествия правоохранители по записям видеонаблюдения выяснили личности злоумышленников, рассказал глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев на своей странице во ВКонтакте.
Законным представителям юношей сейчас придется отдать 80 тысяч рублей ущерба, который был причинен городскому объекту в результате стрельбы.
Сотрудниками уголовного розыска новоуральской полиции установлены и задержаны двое молодых людей 17 и 18 лет. Оба являются студентами местного колледжа. Пневматический пистолет один из участников инцидента взял у отца. В настоящее время службой участковых уполномоченных полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, — прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и поселке Уральский.
Напомним, 26 сентября 2024 года в Екатеринбурге неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия на Билимбаевской улице.
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