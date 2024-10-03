Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 97,5 млн тонн в августе

Posted 3 октября, 07:26
Published 3 октября, 07:26
Modified 1 ноября, 07:36
Updated 1 ноября, 07:36
Грузооборот за август 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% и составил 212,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 3,1% и составил 261,7 млрд тонно-км.
Погрузка за январь–август 2024 года, по оперативным данным, составила 795,2 млн тонн, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
— каменного угля — 221,8 млн тонн (-5,7% к январю-августу 2023 года);
— кокса — 8 млн тонн (+5,1%);
— нефти и нефтепродуктов — 138,9 млн тонн (-0,6%);
— руды железной и марганцевой — 72,6 млн тонн (-3,8%);
— черных металлов — 42 млн тонн (-7,4%);
— лома черных металлов — 7,7 млн тонн (-14,2%);
— химических и минеральных удобрений — 45,1 млн тонн (+7,9%);
— цемента — 16,3 млн тонн (-4,4%);
— лесных грузов — 18 млн тонн (-1,9%);
— зерна — 20,3 млн тонн (на уровне прошлого года);
— строительных грузов — 77,7 млн тонн (-13,8%);
— руды цветной и серного сырья — 11,1 млн тонн (-8,6%);
— химикатов и соды — 14,1 млн тонн (-3%);
— промышленного сырья и формовочных материалов — 22,1 млн тонн (+6,6%);
— остальных, в том числе грузов в контейнерах — 79,7 млн тонн (+1,5%).
Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2% и составил 1684 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,6% и составил 2080,9 млрд тонно-км.