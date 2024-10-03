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Posted 3 октября, 09:19

Published 3 октября, 09:19

Modified 3 октября, 09:21

Updated 3 октября, 09:21

Школьник из Свердловской области принял участи в программе «Умнее всех»

Школьник из Свердловской области принял участи в программе «Умнее всех»

3 октября 2024, 09:19
Фото: Телеканал «Пятница»
Иван Текутов из Краснотурьинска принял участие в программе «Умнее всех», где у детей, отвечающих на научные вопросы, есть шанс выиграть настоящие деньги.

12-летнему Ивану придется сразиться с другими участниками в четырех раундах интеллектуальной игры. Тот, кто выиграет, получит денежный приз и пройдет в суперфинал, сообщают в пресс-службе телеканала «Пятница».

Школьник в свои 12 лет уже стал победителем Всероссийских олимпиад по математике, истории и географии. А узнать, победил ли Иван в викторине, можно будет 3 октября на телеканале.

Напомним, что в Екатеринбурге ученик одной из школ получил миллион рублей на реализацию своего проекта.

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