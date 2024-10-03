Школьник из Свердловской области принял участи в программе «Умнее всех»

Posted 3 октября, 09:19
Published 3 октября, 09:19
Modified 3 октября, 09:21
Updated 3 октября, 09:21
12-летнему Ивану придется сразиться с другими участниками в четырех раундах интеллектуальной игры. Тот, кто выиграет, получит денежный приз и пройдет в суперфинал, сообщают в пресс-службе телеканала «Пятница».
Школьник в свои 12 лет уже стал победителем Всероссийских олимпиад по математике, истории и географии. А узнать, победил ли Иван в викторине, можно будет 3 октября на телеканале.
Напомним, что в Екатеринбурге ученик одной из школ получил миллион рублей на реализацию своего проекта.
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