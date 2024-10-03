Школьницу из Нижней Салды ищут почти две недели

Posted 3 октября, 04:09
Published 3 октября, 04:09
Modified 3 октября, 04:11
Updated 3 октября, 04:11
Рост пропавшей девушки 160 сантиметров, волосы и глаза темные. На ней были надеты спортивные штаны, кроссовки и кофта черного цвета, рассказал руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.
Подростка разыскивают волонтеры, а также сотрудники верхнесалдинской полиции. Предположительно, она может сейчасть быть в других городах региона.
Напомним, 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге пропала невысокая 16-летняя девушка, одетая в спортивный костюм.
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