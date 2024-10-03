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Posted 3 октября, 04:09

Published 3 октября, 04:09

Modified 3 октября, 04:11

Updated 3 октября, 04:11

Школьницу из Нижней Салды ищут почти две недели

Школьницу из Нижней Салды ищут почти две недели

3 октября 2024, 04:09
Фото: Изображение Midjourney
В Нижней Салде пропала без вести 16-летняя Ирина Яйцева. Ее разыскивают с 22 сентября 2024 года.

Рост пропавшей девушки 160 сантиметров, волосы и глаза темные. На ней были надеты спортивные штаны, кроссовки и кофта черного цвета, рассказал руководитель поискового отряда «Феникс» Павел Фетисов.

Фото: Павел Фетисов

Подростка разыскивают волонтеры, а также сотрудники верхнесалдинской полиции. Предположительно, она может сейчасть быть в других городах региона.

Напомним, 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге пропала невысокая 16-летняя девушка, одетая в спортивный костюм.

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