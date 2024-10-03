Сильные магнитные бури накроют Свердловскую область

Posted 3 октября, 06:38
Published 3 октября, 06:38
Modified 3 октября, 06:40
Updated 3 октября, 06:40
Пик магнитной бури — в районе семи баллов — 4 октября будет в утреннее время до 12 часов, а 5 октября ночью до шести часов.
Днем 4 октября бури будут средними, к вечеру снизятся до четырех баллов (слабая буря), а ночью снова усилятся, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
5 октября геомагнитная активность Солнца будет сильной утром и в первой половине дня, а после полудня ослабеет до четырех баллов. К ночи магнитосфера станет спокойной.
Напомним, 25 сентября 2024 года в Свердловской области была сильная магнитная буря.
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