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Posted 3 октября, 06:38

Published 3 октября, 06:38

Modified 3 октября, 06:40

Updated 3 октября, 06:40

Сильные магнитные бури накроют Свердловскую область

Сильные магнитные бури накроют Свердловскую область

3 октября 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловскую область придут сильные магнитные бури 4 и 5 октября 2024 года.

Пик магнитной бури — в районе семи баллов — 4 октября будет в утреннее время до 12 часов, а 5 октября ночью до шести часов.

Днем 4 октября бури будут средними, к вечеру снизятся до четырех баллов (слабая буря), а ночью снова усилятся, рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

5 октября геомагнитная активность Солнца будет сильной утром и в первой половине дня, а после полудня ослабеет до четырех баллов. К ночи магнитосфера станет спокойной.

Напомним, 25 сентября 2024 года в Свердловской области была сильная магнитная буря.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Магнитная буря#Солнце#Природное явление#Прогноз#Природа#Екатеринбург#Геомагнитная активность
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