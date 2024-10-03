Спорт и красота без границ: в экодоме Тагила стартовал новый просветительский сезон

Posted 3 октября, 05:00
Published 3 октября, 05:00
Modified 3 октября, 05:00
Updated 3 октября, 05:00
Открывшийся в декабре 2023-го центр в рамках своих мероприятий продолжает собирать тысячи тагильчан и гостей города. Только в период с января по июнь 2024 года более 2 тысяч горожан приняли участие в различных активностях, организованных командой экодома.
У нашего проекта есть своя экологическая просветительская программа. Она называется «Защитники Земли». При ее разработке мы поставили перед собой задачу — максимально использовать различные формы (урок, лекция, интеллектуальная игра, квест, тимбилдинг, кинопоказ и многое другое), адаптируя содержание под возраст, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
В стартующем сезоне команда планирует запускать новые форматы и, конечно, развивать, те, что уже полюбились свердловчанам.
Новый сезон начался со второго плоггинг-забега в Валегином бору. В этом году совместить пробежку и сбор отходов на берегу пруда вышли 11 команд. Среди них — 8 групп школьников и три — взрослых участников от регионального оператора «Рифей», партнера компании и службы экологической безопасности Нижнего Тагила. Всего за час был собрано 120 мешков отходов, а это, на минуточку, целый восьмикубовый бункер отходов. После окончания забега весь «улов» был вывезен.
Примечательно, что найденные во время кросса автомобильные шины будут транспортированы в рамках контракта между управлением городским хозяйством и заводом по их переработке.
Юбилейный, 20-й «Кросс наций» тоже окрасился в «зеленый цвет». В этом году проект «Экодом» организовал в месте старта экологическую площадку. Здесь работал пункт раздельного сбора отходов, передвижная выставка изделий, созданных из вторичного сырья, и мастерская переработки с велошредером.
В сентябре в «Народном» прошла выставка «Стекломорфы», где свои работы, изготовленные из бутылочного стекла, показала тагильская художница и педагог Наталья Наумова. Всего в коллекции 60 объектов. Все они несут разный смысл. При этом автор считает, что у каждого он может быть разный.
Подобные творческие выставки планируется сделать еще одной визитной карточкой как мультицентра, так и самого города. Сейчас специалистами экодома рассматриваются идеи и предложения от местных умельцев и художников.
Бесплатный обмен ненужными вещами, предметами и растениями получил название «своп». В Челябинске команда LongFashionWeekend проводит целый фестиваль, который называется СВОП Weekend. Основная его идея — создать площадку коммуникации для легкой промышленности и креативной индустрии на Урале. В сентябре этого года он прошел в третий раз. Приглашенными гостями стали и представители тагильского экодома. Для участников южноуральского свопа команда «Народного» провела экологические соревнования с поощрительными сувенирами от Тагильского проекта.
4 октября экодом присоединится к «Дню чтения», который в этом году будет посвящен 90-летию Свердловской области и книгам о родном крае. Руководитель проекта Наталья Светлакова примет участие в чтениях и игре краеведов в библиотеке №14 Тагилстроевского района.
8 октября центр станет площадкой международной акции «День наблюдения за птицами». Ее проведет тагильский орнитолог Александра Хлопотова. Объектами наблюдения и обсуждения станут пернатые парка «Народный», а затем вдохновленные участники отправятся в экодом на мастер-класс по изготовлению кормушек.
18 октября пройдет выездной мастер-класс по изготовлению изделий из вторичного полиэтилена на Нижнетагильском фестивале творческой молодежи «Ты — особенный», который организуют в городском Дворце молодежи (участие во всех мероприятиях проекта бесплатное).
В этом году экодом стал местом проведения крупнейшей в стране акции по сбору макулатуры — «БУМБАТЛ». Я хочу заметить, что в экодом можно будет не только принести бумагу и картон, но еще и получить консультацию от команды проекта по подготовке креативных фото и видео для публикации в соцсетях и регистрации личных достижений на официальном сайте акции, — пояснила Наталья Светлакова.
В текущем учебном сезоне проведение выездных мероприятий в школах, детсадах и колледжах продолжится. Каждое событие сопровождаются познавательными квестами и играми, решением творческих задач. География передвижений специалистов — практически вся северная часть Свердловской области. Для организации таких мероприятий педагоги образовательных учреждений региона обращаются непосредственно в экодом «Народный».
В ноябре просветительский проект планирует продолжить традицию большого конкурса по изготовлению новогодних украшений из вторичного сырья. В прошлом году на конкурс было представлено порядка 200 работ. Победителей выбирали в пяти возрастных категориях, а самые яркие и креативные украшения стали участниками рождественской выставки украшений, которая прошла в экодоме «Народный».
Для участия необходимо создать изделие, наполненное духом новогодних праздников. Поделка должна быть изготовлена из различных материалов и вещей, бывших в употреблении — посуды, упаковки, текстиля, старых новогодних украшений. Главными критериями в определении победителей будут новаторство в использовании вторичных материалов, а также возможность применения изделия в новогоднем интерьере. Всем, кто хотел бы в нем поучаствовать в 2024 году уже можно подыскивать идеи.
В планах регионального оператора установить перед экодомом экоель и разместить на ней лучшие работы участников конкурса, — поделился информацией генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Узнать расписание занятий и активностей в экодоме можно в паблике регионального оператора по обращению с ТКО Компании «Рифей» во ВКонтакте, а записаться на них — по телефону +7 (982) 731-14-28.
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