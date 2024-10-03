Спорт и красота без границ: в экодоме Тагила стартовал новый просветительский сезон

Новый сезон начался со второго плоггинг-забега в Валегином бору. В этом году совместить пробежку и сбор отходов на берегу пруда вышли 11 команд. Среди них — 8 групп школьников и три — взрослых участников от регионального оператора «Рифей», партнера компании и службы экологической безопасности Нижнего Тагила. Всего за час был собрано 120 мешков отходов, а это, на минуточку, целый восьмикубовый бункер отходов. После окончания забега весь «улов» был вывезен.