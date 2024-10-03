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Posted 3 октября, 06:53

Published 3 октября, 06:53

Modified 3 октября, 06:55

Updated 3 октября, 06:55

Срочники из других регионов получат свердловскую выплату за участие в СВО

Срочники из других регионов получат свердловскую выплату за участие в СВО

3 октября 2024, 06:53
Фото: 1MI
Срочники, которые проходят военную службу в Свердловской области, получат региональную выплату за участие в СВО. Власти в очередной раз расширили список получателей выплат.

По новому постановлению, срочники из любого населенного пункта России, проходящие службу в Свердловской области, могут получить все выплаты, которые положены жителям региона. Главное условие — заключение контракта с Министерством Обороны на территории области.

К слову, родные срочника также получат все региональные выплаты вне зависимости от места их проживания. Данная информация появилась на портале правовой информации области.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Выплаты#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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