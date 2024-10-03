Ставлю в духовку этот раствор и больше не боюсь жира и копоти: самый простой лайфхак

Posted 3 октября, 11:32
Published 3 октября, 11:32
Modified 3 октября, 11:34
Updated 3 октября, 11:34
Очистка духовки от нагара и копоти может показаться нелегкой задачей, но наши советы помогут справиться с ней достаточно быстро и эффективно. Средство, которое мы предлагаем, убирает даже застарелую грязь, нагар, копоть и жир.
Для чистки духовки приготовим раствор с лимонной кислотой.
Высыпаем пакетик лимонной кислоты в глубокую емкость или сразу на противень, заливаем небольшим количеством горячей водой, например, с электрочайника и добавляем немного моющего средства (можно и без него). Ставим противень на нижний ярус и включаем духовку на максимальную температуру, — советуют эксперты портала ixbt.com.
Жидкость должна кипеть и выпариваться в течение 40 минут, не меньше. Дверцу ни в коем случае нельзя открывать, чтобы не выходил пар. Лимонная кислота воздействует сразу на две проблемы: размягчает застарелый жир и уничтожает неприятные запахи. Через 40 минут выключаем плиту и оставляем духовку остывать еще на 15-20 минут (дверца все еще закрыта).
После этого можно приступать к мытью. Слейте воду из противня и протрите стенки духовки жесткой стороной губки. Если грязи было не очень много, то можно обойтись без чистящих средств. Но обычно рекомендуется использовать мыльный раствор на основе жидкости для мытья посуды. После удаления грязи, промойте стенки духовки чистой водой, вытрите чистой салфеткой и оставьте просыхать на 10-15 минут.
Стекло духовки после трюка с лимонной кислотой также отмоется очень быстро. А если вы хотите, чтобы оно блестело и сверкало, то промойте его смоченной в нашатырном спирте салфеткой либо воспользуйтесь обычным средством для стекол.
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