Ставлю в духовку этот раствор и больше не боюсь жира и копоти: самый простой лайфхак

После этого можно приступать к мытью. Слейте воду из противня и протрите стенки духовки жесткой стороной губки. Если грязи было не очень много, то можно обойтись без чистящих средств. Но обычно рекомендуется использовать мыльный раствор на основе жидкости для мытья посуды. После удаления грязи, промойте стенки духовки чистой водой, вытрите чистой салфеткой и оставьте просыхать на 10-15 минут.