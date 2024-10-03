Steam теперь обязан напоминать, что вместо игр у него покупают только лицензии

Posted 3 октября, 09:26
Published 3 октября, 09:26
Modified 3 октября, 09:28
Updated 3 октября, 09:28
Когда игры распространялись на дисках, они оставались у покупателя навсегда. Однако в эпоху цифровых технологий, когда игры приобретаются онлайн и требуют интернет-соединения, доступ к ним может быть ограничен из-за отключения серверов, сообщает newkhakasiya.online.
Так, например, из-за блокировки баз данных игра The Crew от Ubisoft стала недоступна даже в одиночном режиме. Подобные проблемы возникают и с другим цифровым контентом. В частности, из-за конфликта с Discovery Sony временно удалила из пользовательских библиотек весь контент телеканала, который позже был восстановлен после урегулирования конфликта.
Фактически пользователи берут контент в аренду на неопределенный срок, рискуя потерять доступ по причинам, не зависящим от них.
Калифорнийские власти решили урегулировать этот вопрос законодательно. Теперь интернет-магазины обязаны предупреждать клиентов о том, что они покупают не сам контент, а временную лицензию на его использование.
За нарушение закона платформы могут быть оштрафованы на сумму 2,5 тысячи долларов за каждую продажу. Закон не распространяется на игры, не требующие подключения к интернету.
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