Steam теперь обязан напоминать, что вместо игр у него покупают только лицензии

В Калифорнии вступил в силу закон, обязывающий интернет-платформы, например Steam, уведомлять пользователей о том, что они покупают не игры, а только лицензии на их использование. То есть доступ к продукту может быть заблокирован в любой момент.

Когда игры распространялись на дисках, они оставались у покупателя навсегда. Однако в эпоху цифровых технологий, когда игры приобретаются онлайн и требуют интернет-соединения, доступ к ним может быть ограничен из-за отключения серверов, сообщает newkhakasiya.online. Так, например, из-за блокировки баз данных игра The Crew от Ubisoft стала недоступна даже в одиночном режиме. Подобные проблемы возникают и с другим цифровым контентом. В частности, из-за конфликта с Discovery Sony временно удалила из пользовательских библиотек весь контент телеканала, который позже был восстановлен после урегулирования конфликта. Фактически пользователи берут контент в аренду на неопределенный срок, рискуя потерять доступ по причинам, не зависящим от них. Калифорнийские власти решили урегулировать этот вопрос законодательно. Теперь интернет-магазины обязаны предупреждать клиентов о том, что они покупают не сам контент, а временную лицензию на его использование. За нарушение закона платформы могут быть оштрафованы на сумму 2,5 тысячи долларов за каждую продажу. Закон не распространяется на игры, не требующие подключения к интернету.