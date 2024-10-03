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Posted 3 октября, 08:26

Published 3 октября, 08:26

Modified 3 октября, 08:28

Updated 3 октября, 08:28

Страховая компания в Екатеринбурге выплатит более 500 тысяч за отказ в компенсации

Страховая компания в Екатеринбурге выплатит более 500 тысяч за отказ в компенсации

3 октября 2024, 08:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге страховая компания выплатит более полумиллиона рублей за отказ местной жительнице в компенсации после пожара в квартире. Происшествие случилось в августе 2021 года.

За полгода до пожара екатеринбурженка заключила договор со страховой компанией на 700 тысяч рублей. После случившегося женщине выплатили 126 489 рублей, однако она не согласилась с размером выплаты, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Она обратилась к специалистам, которые выяснили, что ремонт жилья составит более 614 тысяч рублей. Горожанка отправилась в суд с просьбой взыскать с компании необходимую сумму. Суд удовлетворил ее иск частично и взыскал 508 089 рублей.

Напомним, туристическая компания в Екатеринбурге выплатит 100 тысяч рублей екатеринбуржцам за то, что из-за задержки самолета их отдых в Анталье оказался короче на сутки.

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