Страховая компания в Екатеринбурге выплатит более 500 тысяч за отказ в компенсации

Posted 3 октября, 08:26
Published 3 октября, 08:26
Modified 3 октября, 08:28
Updated 3 октября, 08:28
За полгода до пожара екатеринбурженка заключила договор со страховой компанией на 700 тысяч рублей. После случившегося женщине выплатили 126 489 рублей, однако она не согласилась с размером выплаты, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Она обратилась к специалистам, которые выяснили, что ремонт жилья составит более 614 тысяч рублей. Горожанка отправилась в суд с просьбой взыскать с компании необходимую сумму. Суд удовлетворил ее иск частично и взыскал 508 089 рублей.
Напомним, туристическая компания в Екатеринбурге выплатит 100 тысяч рублей екатеринбуржцам за то, что из-за задержки самолета их отдых в Анталье оказался короче на сутки.
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