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Posted 3 октября, 11:57

Published 3 октября, 11:57

Modified 3 октября, 11:59

Updated 3 октября, 11:59

Суд в Свердловской области оставил в колонии торговца алкоголем

Суд в Свердловской области оставил в колонии торговца алкоголем

3 октября 2024, 11:57
Фото: 1MI
В Свердловской области суд оставил за решеткой торговца алкогольными напитками, из-за которых погибло 44 человека в 2021 году.

Осужденный состоял в группе, торговавшей суррогатным алкоголем, которым отправились местные жители. Из-за отравления 51 человек пострадал, а 44 человека погибло, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Мужчину приговорили к 9,5 годам тюремного заключения. Он обратился в суд с просьбой заменить ему текущее наказание на принудительные работы. Однако его требование не было удовлетворено из-за того, что он не возместил ущерб потерпевшим.

Напомним, в Нижнем Тагиле до 29 января 2025 года оставили в СИЗО газовщиков, которые обвиняются в плохом осмотре газовой техники дома, который взорвался в августе 2024 года.

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