Судебные дела, судьба инвалида, заброшенная база под Тагилом и бродячие собаки

Жители Черноисточинска рассказали о судьбе двух баз отдыха, которые раньше активно использовались, а сейчас они заброшены, зарастают травой и мусором. Одна из них, база «Канава», раньше была популярным местом отдыха для уральцев, но после того как здесь разобрали пирс, база так и не вернулась в строй.