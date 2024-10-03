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Posted 3 октября, 16:55

Published 3 октября, 16:55

Modified 3 октября, 16:57

Updated 3 октября, 16:57

Судебные дела, судьба инвалида, заброшенная база под Тагилом и бродячие собаки

Судебные дела, судьба инвалида, заброшенная база под Тагилом и бродячие собаки

3 октября 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
TagilCity.ru рассказывает о крупных судебных делах Свердловской области. Избитому инвалиду-колясочнику нужна помощь. Жители Черноисточинска жалуются на заброшенную базу отдыха. На перекрестке Пархоменко и Серова в Тагиле изменится схема движения. Подводим итоги за 3 октября.

Лыткарский оптический завод требует с УВЗ 33 млн рублей. Североуральский «Водоканал» накопил долгов на 68 млн рублей и может быть признан банкротом. Две компании — из Перми и Москвы — делят через Свердловский арбитражный суд 81 млн рублей. TagilCity.ru проанализировал самые интересные судебные дела августа в регионе.

Доли в бизнесе, банкротство и долг торговцев золотом: крупные судебные дела августа
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Жители 9 поселка Нижнего Тагила тревожатся за судьбу инвалида-колясочника, которого недавно избил неизвестный. У 53-летнего мужчины нет крыши над головой, к тому же он серьезно болен и нуждается в госпитализации.

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Жители Черноисточинска рассказали о судьбе двух баз отдыха, которые раньше активно использовались, а сейчас они заброшены, зарастают травой и мусором. Одна из них, база «Канава», раньше была популярным местом отдыха для уральцев, но после того как здесь разобрали пирс, база так и не вернулась в строй.

Там отдыхало начальство НТМК: жители Черноисточинска рассказали о заброшенной базе
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Тагильский Центр организации дорожного движения планирует изменить схему дорожного движения на перекрестке Пархоменко — Серова. Здесь будет выделен в отдельную фазу левый поворот с новой полосы. Таким образом ЦОДД планирует уменьшить количество пробок.

На перекрестке Серова и Пархоменко в Тагиле изменится схема дорожного движения
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Власти Нижнего Тагила проинформировали граждан о том, куда можно сообщать о бродячих собаках. Тагильчане могут оставить заявки в районных администрациях. Также звонки принимают в ЕДДС и Управлении жилищного хозяйства. Рассказать о проблеме можно и на сайте горадминистрации.

Куда сообщить о бродячих собаках в Нижнем Тагиле?
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