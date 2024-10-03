Судебные дела, судьба инвалида, заброшенная база под Тагилом и бродячие собаки

Posted 3 октября, 16:55
Published 3 октября, 16:55
Modified 3 октября, 16:57
Updated 3 октября, 16:57
Лыткарский оптический завод требует с УВЗ 33 млн рублей. Североуральский «Водоканал» накопил долгов на 68 млн рублей и может быть признан банкротом. Две компании — из Перми и Москвы — делят через Свердловский арбитражный суд 81 млн рублей. TagilCity.ru проанализировал самые интересные судебные дела августа в регионе.
Жители 9 поселка Нижнего Тагила тревожатся за судьбу инвалида-колясочника, которого недавно избил неизвестный. У 53-летнего мужчины нет крыши над головой, к тому же он серьезно болен и нуждается в госпитализации.
Жители Черноисточинска рассказали о судьбе двух баз отдыха, которые раньше активно использовались, а сейчас они заброшены, зарастают травой и мусором. Одна из них, база «Канава», раньше была популярным местом отдыха для уральцев, но после того как здесь разобрали пирс, база так и не вернулась в строй.
Тагильский Центр организации дорожного движения планирует изменить схему дорожного движения на перекрестке Пархоменко — Серова. Здесь будет выделен в отдельную фазу левый поворот с новой полосы. Таким образом ЦОДД планирует уменьшить количество пробок.
Власти Нижнего Тагила проинформировали граждан о том, куда можно сообщать о бродячих собаках. Тагильчане могут оставить заявки в районных администрациях. Также звонки принимают в ЕДДС и Управлении жилищного хозяйства. Рассказать о проблеме можно и на сайте горадминистрации.
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