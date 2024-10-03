Там отдыхало начальство НТМК: жители Черноисточинска рассказали о заброшенной базе

Не меньший интерес представляет база, на которой, по словам местных жителей, раньше отдыхало начальство тагильского предприятия. Находится она по соседству с «Канавой». Несмотря на запущенный вид, до сих пор можно понять, что это место было оформлено монументально. Мощный забор, наподобие того, какой сделан в парке Бондина в Нижнем Тагиле, массивные плиты под ногами. Инфраструктура тоже была достойной — у базы сделана канализация, установлены красивые фонари, детские карусели, да и само место было выбрано удачно — густые деревья и живописный вид, открывающийся на Черноисточинский пруд.