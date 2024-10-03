Там отдыхало начальство НТМК: жители Черноисточинска рассказали о заброшенной базе

Posted 3 октября, 11:09
Published 3 октября, 11:09
Modified 3 октября, 11:11
Updated 3 октября, 11:11
База «Канава» раньше принимала большое количество туристов. По словам местного жителя Рамиля Хакимова, это место всегда славилось большим количеством отдыхающих и доступным прокатом лодок.
На базе «Канава» всегда было очень много людей — молодежь, рыбаки, туристы. Шум, гам, веселье стояло. Рядом в 15-20 метрах бараки, веранды. Просто, но атмосферно. Для молодежи — самое то, что еще нужно? Крыша над головой, отдых на природе. Там был шикарный прокат лодок, — рассказывает Рамиль.
На эту базу под Тагилом приезжали даже старшеклассники из ЗАТО Свободный, вспоминает собеседник редакции. Вячеслав Торопов, который руководил школой №25, ежегодно организовывал для учеников отдых на свежем воздухе. Ездили и тагильчане, и жители соседствующих городов, и сами местные.
Однако после проведения работ по очистке пруда от донных отложений, из-за которого пирс разобрали, а база так и не вошла в прежний строй.
Второй год там ничего не работает, проката нет, пирс разобран. Когда затеяли очистку донных отложений, в том месте тоже были запланированы работы, попросили разобрать понтоны с настилами, — сообщил Рамиль Хакимов корреспонденту TagilCity.ru.
Он обратился с этой темой в департамент по развитию туризма в лице Эльмиры Тукановой. В скором времени, по словам общественника, должен поступить ответ.
Сами понимаете, когда все говорят о развитии внутреннего туризма, а куда обычным людям приезжать отдыхать? Я в позапрошлом году брал рублей за 150. Все было доступно и просто, можно брать лодку и уезжать с ночевой. Раньше было даже негде приставить лодку, потому что по периметру там везде были отдыхающие. Хотят сделать новый пирс, закупить новые лодки, запустить прокат, но прошло два года, а движения нет. Пока перспектива не понятна, не знаю, будет ли там что-то.
Не меньший интерес представляет база, на которой, по словам местных жителей, раньше отдыхало начальство тагильского предприятия. Находится она по соседству с «Канавой». Несмотря на запущенный вид, до сих пор можно понять, что это место было оформлено монументально. Мощный забор, наподобие того, какой сделан в парке Бондина в Нижнем Тагиле, массивные плиты под ногами. Инфраструктура тоже была достойной — у базы сделана канализация, установлены красивые фонари, детские карусели, да и само место было выбрано удачно — густые деревья и живописный вид, открывающийся на Черноисточинский пруд.
Мне рассказали, что там отдыхало начальство НТМК. Если деревья растут вдоль берега, там даже сосна выросла, ей лет шесть-семь, значит там никто не ходит, никто не ухаживает. Заборы завалились, — комментирует Рамиль Хакимов.
Однако теперь можно только представлять, как это смотрелось и работало раньше. Территория заброшена, о чем говорит поваленный забор, заросшие травой плиты, разрушенный подход к пруду. Местные не знают, кому теперь принадлежит эта территория и намерен ли хозяин использовать ее в дальнейшем.
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