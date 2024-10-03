tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 11:09

Published 3 октября, 11:09

Modified 3 октября, 11:11

Updated 3 октября, 11:11

Жители поселка под Тагилом пожаловались на заброшенную базу отдыха

Там отдыхало начальство НТМК: жители Черноисточинска рассказали о заброшенной базе

3 октября 2024, 11:09
Фото: Рамиль Хакимов

Жители поселка под Тагилом пожаловались на заброшенную базу отдыха

«Что раньше так цвело и жило, теперь так немощно и хило». Такими строками вспоминают жители поселка Черноисточинск под Нижним Тагилом ныне заброшенную территорию на берегу пруда. О том, что изменилось и что не меняется на этом месте, узнал TagilCity.ru.

«Канава» перестала работать два года назад

База «Канава» раньше принимала большое количество туристов. По словам местного жителя Рамиля Хакимова, это место всегда славилось большим количеством отдыхающих и доступным прокатом лодок.

На базе «Канава» всегда было очень много людей — молодежь, рыбаки, туристы. Шум, гам, веселье стояло. Рядом в 15-20 метрах бараки, веранды. Просто, но атмосферно. Для молодежи — самое то, что еще нужно? Крыша над головой, отдых на природе. Там был шикарный прокат лодок, — рассказывает Рамиль.

На эту базу под Тагилом приезжали даже старшеклассники из ЗАТО Свободный, вспоминает собеседник редакции. Вячеслав Торопов, который руководил школой №25, ежегодно организовывал для учеников отдых на свежем воздухе. Ездили и тагильчане, и жители соседствующих городов, и сами местные.

Однако после проведения работ по очистке пруда от донных отложений, из-за которого пирс разобрали, а база так и не вошла в прежний строй.

Второй год там ничего не работает, проката нет, пирс разобран. Когда затеяли очистку донных отложений, в том месте тоже были запланированы работы, попросили разобрать понтоны с настилами, — сообщил Рамиль Хакимов корреспонденту TagilCity.ru.

Он обратился с этой темой в департамент по развитию туризма в лице Эльмиры Тукановой. В скором времени, по словам общественника, должен поступить ответ.

Сами понимаете, когда все говорят о развитии внутреннего туризма, а куда обычным людям приезжать отдыхать? Я в позапрошлом году брал рублей за 150. Все было доступно и просто, можно брать лодку и уезжать с ночевой. Раньше было даже негде приставить лодку, потому что по периметру там везде были отдыхающие. Хотят сделать новый пирс, закупить новые лодки, запустить прокат, но прошло два года, а движения нет. Пока перспектива не понятна, не знаю, будет ли там что-то.
Фото: Рамиль Хакимов. tagilcity.ru

Заброшенная база для начальства НТМК

Не меньший интерес представляет база, на которой, по словам местных жителей, раньше отдыхало начальство тагильского предприятия. Находится она по соседству с «Канавой». Несмотря на запущенный вид, до сих пор можно понять, что это место было оформлено монументально. Мощный забор, наподобие того, какой сделан в парке Бондина в Нижнем Тагиле, массивные плиты под ногами. Инфраструктура тоже была достойной — у базы сделана канализация, установлены красивые фонари, детские карусели, да и само место было выбрано удачно — густые деревья и живописный вид, открывающийся на Черноисточинский пруд.

Фото: Рамиль Хакимов. tagilcity.ru
Мне рассказали, что там отдыхало начальство НТМК. Если деревья растут вдоль берега, там даже сосна выросла, ей лет шесть-семь, значит там никто не ходит, никто не ухаживает. Заборы завалились, — комментирует Рамиль Хакимов.

Однако теперь можно только представлять, как это смотрелось и работало раньше. Территория заброшена, о чем говорит поваленный забор, заросшие травой плиты, разрушенный подход к пруду. Местные не знают, кому теперь принадлежит эта территория и намерен ли хозяин использовать ее в дальнейшем.

Читайте также:
Из Екатеринбурга возобновили рейсы на ГоаТуроператор в Екатеринбурге заплатит клиенту 100 тысяч за «сокращенный» отдыхПамятник строителям-труженикам в Нижнем Тагиле полностью отремонтирован
#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Экология#Отдых#Туризм#Ремонт#Черноисточинск#Лодка#Черноисточинский пруд#Берег#Екатеринбург#База отдыха#Заброшка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика