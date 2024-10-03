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Posted 3 октября, 04:40

Published 3 октября, 04:40

Modified 3 октября, 04:42

Updated 3 октября, 04:42

Теплая погода придет в Свердловскую область

Теплая погода придет в Свердловскую область

3 октября 2024, 04:40
Фото: 1MI
В Свердловской области ожидается теплая погода днем 3 октября 2024 года.

После отступления антициклона в восточную сторону в регионе будет распространяться теплый воздух. В течение дня будет теплее в сравнении с предыдущим днем, рассказал специалист Алексей Пулин в своем канале в соцсетях.

В Екатеринбурге осадков в виде дождей не прогнозируется. Дневное тепло будет до +18 градусов. К ночи в уральской столице может похолодать до нуля градусов.

Напомним, первый день второго осеннего месяца в Екатеринбурге стал самым теплым на протяжении последних 88 лет.

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