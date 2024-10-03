Тепло и аномальные всплески. Какая будет погода зимой в Свердловской области

Posted 3 октября, 07:31
Published 3 октября, 07:31
Modified 3 октября, 07:33
Updated 3 октября, 07:33
Итак, конец осени и зима, в целом, по мнению специалистов, будут близкими к климатическим нормам. Вероятно, даже теплее. Однако прогноз считается долгосрочным, а потому точная погода на зиму пока представляется только в средних значениях.
В большинстве регионов Российской Федерации высока вероятность значительных колебаний температуры воздуха, которые будут формировать условия для опасных метеорологических явлений, — говорят в Гидрометцентре России.
Также отмечается, что прогнозы, которые составлены сразу на несколько месяцев, не могут оправдаться на все 100%. Как правило, этот показатель составляет 70%. Также важно учитывать и тот факт, что климатические нормы для каждого региона могут отличаться.
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура воздуха в уральских регионах ожидается выше климатической нормы. При этом аномально холодной погоды не будет нигде.
В среднем показатели будут на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Отмечается также, что количество осадков будет в пределах нормы.
Так, например, в Екатеринбурге в октябре погода станет уже более холодной, по сравнению с теплым сентябрем. Столбики термометров понизятся до отметки ниже +10 градусов. В первой половине месяца в дневное время температура воздуха будет достигать +4…+7 градусов тепла. Примерно такие же значения прогнозируются и ночами.
Уже к концу октября похолодает до 0…-1 градуса. Ночами же заморозки достигнут -3 градусов. Месяц прогнозируется по большей части пасмурный с периодическими дождями. Первый же снег, согласно данным Яндекс.Погоды, ожидается уже после 20 числа.
В ноябре, по данным Гидрометцентра, средняя температура воздуха в Свердловской области составит -4…-9 градусов. Ожидается, что она не превысит нормальных значений.
Согласно данным Яндекс.Погоды, в ноябре температура воздуха также не превысит -10 градусов. Дни также будут преимущественно пасмурными и периодически с осадками в виде снега.
Начало зимы в Свердловской области ожидается теплым. Синоптики отмечают, что аномальных морозов при этом не будет, но температура все же будет выше нормы. Прогнозируется, что в среднем она составит -11…-14 градусов. При этом, аналитики Яндекс.Погоды заявляют, что такая погода будет наблюдаться с середины месяца. В первой же половине декабря температура не опустится ниже -10 градусов.
Осадков в первом зимнем месяце ожидается не так много.
Первый месяц нового 2025 года начнется с температур, находящихся в пределах нормы. В среднем их показатель достигнет -12…-16 градусов.
Согласно данным «Погода.Маил», температура воздуха в Екатеринбурге в начале нового года не превысит -15 градусов, а в ночное время суток максимальный показатель составит -18 градусов. Аналитики отмечают, что данные выведены в среднем за 16 лет.
Конец зимы ожидается непривычно теплый. Температура составит -11…-15 градусов. При этом никаких аномалий не ожидается.
В начале месяца температурные показатели достигнут примерно -10 градусов в Екатеринбурге, а уже к концу месяца потеплеет до -5 градусов. ночами температуры могут достигать -20 градусов.
Ранее синоптик Алексей Пулин из Свердловской области отмечал, что погода дает аномалию.
Уже сейчас предварительный прогноз на календарную зиму от ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов) дает аномалию +1,5 градуса к среднему за период 1993–2016 годов. Это среднее примерно на 0,2 градуса ниже действующей климатической нормы, то есть относительно нее аномалия ожидается еще более существенной, — написал в своем Telegram-канале Алексей Пулин.
При этом в прошлую зиму первые два месяца были достаточно холодными. Нередко отмечались аномалии. А вот февраль был уже в пределах нормы.
Ранее также стало известно, что в октябре в Свердловской области будут магнитные бури.
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