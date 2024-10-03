Тепло и аномальные всплески. Какая будет погода зимой в Свердловской области

Начало зимы в Свердловской области ожидается теплым. Синоптики отмечают, что аномальных морозов при этом не будет, но температура все же будет выше нормы. Прогнозируется, что в среднем она составит -11…-14 градусов. При этом, аналитики Яндекс.Погоды заявляют, что такая погода будет наблюдаться с середины месяца. В первой же половине декабря температура не опустится ниже -10 градусов.